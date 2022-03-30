Уряд виділив 1 млрд грн на харчування нацгвардійців і прикордонників

В Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

В Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів резервного фонду держбюджету

Кабінет міністрів виділив 1 млрд грн міністерству внутрішніх справ на підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану. Про це свідчить розпорядження від 29 березня, передає «Главком».

Кошти буде спрямовано на забезпечення харчування військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Окремо міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Як повідомляв «Главком», 10 березня Кабінет міністрів спрямував 50,86 млрд грн до резервного фонду державного бюджету.

Таким чином, уряд зняв кошти з низки програм, у тому числі «Великого будівництва», а також фінансування діяльності офісу президента та Верховної Ради. Зокрема, з апарату Верховної Ради (мінус 295 млн грн), президента України та його Офісу (102,5 млн грн), господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну (2,15 млрд грн).

Крім цього, Кабмін забрав 3,21 млрд грн, передбачених на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів; 4,39 млрд грн, які мали спрямовуватися на підтримку сільгосптоваровиробників.

Іще Кабмін зняв 7,13 млрд грн, закумульованих на фінаснування проєктів «Великого будівництва», зокрема, 3,55 млрд грн, що призначалися на розвиток аеропортної інфраструктури.

Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.