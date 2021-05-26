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    Covid-19 в Україні: за добу одужало майже 15 тисяч осіб

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    Covid-19 в Україні: за добу одужало майже 15 тисяч осіб
    Фото РБК-Україна

    Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях

    26 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3 395 нових випадків захворювань на Covid-19. Серед них – 154 дитини та 73 медпрацівники. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    За минулу добу госпіталізовано – 1 778 осіб, летальних випадків – 208. За минулий день одужало – 14 987 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 30 724 особи,
    • методом ІФА – 13 108 осіб,
    • експрес-тестами – 28 156 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 189 858 осіб;
    • одужало – 1 990 051 особа;
    • летальних випадків – 49 893;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10 076 621.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

    Тим часом, після тривалої хвороби пішов із життя відомий український актор театру й кіно, народний артист України Ярослав Гаврилюк. Про це повідомив заслужений журналіст України Олег Вергеліс на своїй сторінці в мережі Facebook. Вергеліс зазначив, що один із фундаторів Київського Молодого театру помер через коронавірус.

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    Теги: хвороби вірус коронавірус
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    Covid-19 в Україні: за добу одужало майже 15 тисяч осіб