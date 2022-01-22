В Україні зафіксовано антирекорд поголів’я свиней

Селяни відмовляються від вирощування «п’ятачків» у хазяйстві

Вітчизняне свинарство почало 2022-й рік з черговим антирекордом за чисельністю свинопоголів’я в країні – 5,54 млн голів. Це на 5,8% чи на понад 300 тис. голів менше, ніж рік тому, коментують аналітики Асоціації «Свинарі України» з посиланням на дані Державної служби статистики України.

«Підґрунтя для такого антирекорду сформував історичний мінімум присадибного поголів’я свиней, яке опустилося до двохмільйонної позначки», – коментують в Асоціації «Свинарі України». – Це на 11% менше, ніж фіксували на початку 2021-го. Активний попит на свинину напередодні зимових свят та відповідно вищі, ніж рік тому, ціни реалізації заохотили присадибних виробників свинини до підвищеної реалізації свиней на забій у кінці року».

Промислове поголів’я також втратило 2,5% проти стартової кількості минулого року та скоротилося до 3,5 млн голів.

Водночас частка промислового поголів’я у загальній чисельності свиней в країні зросла до 64% проти 61,7% у січні 2021-го.

«Негативна динаміка чисельності свиней в країні є наслідком тривалої трансформації галузі та затяжної кризи. У таких умовах приросту внутрішнього виробництва свинини цьогоріч чекати не варто», – прогнозують в галузевій Асоціації.

Нагадаємо, раніше прогнозувалося, що у січні подешевшає один із улюблених продуктів українців.

Раніше у грудні в Україні трохи подешевшало сало. У листопаді ціна била рекорди й воно коштувало більше ніж відбірне м’ясо – від 150 грн/кг і вище, часом ціна сягала й 185 грн. У середині грудня ситуація змінилася: кілограм домашнього сала на базарах можна купити за 120-140 грн. У магазинах можна знайти сало і за 100 грн/кг.

Як повідомлялося, у листопаді ціни на сало рекордно підскочили.

Сало в Україні почало дорожчати ще у жовтні. Тоді ціни зросли на 20 грн за кілограм. З жовтня до листопада ціни зросли ще на 20 грн.

Крім того, експерти налякали прогнозом щодо цін на свинину в Україні.

Нагадаємо, за вісім місяців 2021 року Україна імпортувала 21,2 тис. т свинини, що у грошовому еквіваленті на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.