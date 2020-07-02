  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Обухові горіла електропідстанція теплопункту (фото)

    • Розсилка
    Загорання сталося на електричній підстанції - В Обухові горіла електропідстанція теплопункту (фото)
    Загорання сталося на електричній підстанції
    Фото: ДСНС

    Рятувальники оперативно ліквідували пожежу

    У четвер, 2 липня, сталася пожежа на електричній підстанції теплопункту у м. Обухів. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 05:04.

    До місця виклику було направлено черговий караул 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу було локалізовано о 05:14 та ліквідовано о 05:16. 

    На місці працювало 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 1 липня сталася пожежа у відселеній будівлі на вул. Старонаводницькій у Печерському районі столиці. Під час гасіння пожежі було виявлено потерпілого з опіками верхньої частини тулуба та передано бригаді швидкої медичної допомоги.

    Внаслідок пожежі будівля вигоріла повністю.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ