В Обухові горіла електропідстанція теплопункту (фото)



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Загорання сталося на електричній підстанції Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу

У четвер, 2 липня, сталася пожежа на електричній підстанції теплопункту у м. Обухів. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 05:04.

До місця виклику було направлено черговий караул 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу було локалізовано о 05:14 та ліквідовано о 05:16.

На місці працювало 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 1 липня сталася пожежа у відселеній будівлі на вул. Старонаводницькій у Печерському районі столиці. Під час гасіння пожежі було виявлено потерпілого з опіками верхньої частини тулуба та передано бригаді швидкої медичної допомоги.

Внаслідок пожежі будівля вигоріла повністю.