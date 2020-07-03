Неподалік аеропорту «Київ» спалахнула серйозна пожежа (фото, відео)



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Горіли контейнери зі сміттям Фото: ДСНС

Існувала загроза вибуху кисневих балонів

Сьогодні, 3 липня, сталася пожежа на вул. Волинській, 57 у Солом'янському районі столиці, неподалік аеропорту «Київ».

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 10:07.

До місця пожежі було направлено рятувальників 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба столичного управління ДСНС. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що в контейнерах горить сміття та є загроза розповсюдження пожежі на поруч розташований гараж та складське приміщення з кисневими балонами.

Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на прилеглі будівлі, тим самим попередивши можливий вибух.

О 10:35 пожежу на площі 60 кв. м локалізували, а о 10:47 - ліквідували.

На місці події було задіяно 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв та постраждалих внаслідок цієї пожежі немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, люди не могли потрапити в аеропорт, оскільки дорогу перекрито.

Нагадаємо, 1 липня сталася пожежа у відселеній будівлі на вул. Старонаводницькій у Печерському районі столиці.