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    Неподалік аеропорту «Київ» спалахнула серйозна пожежа (фото, відео)

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    Горіли контейнери зі сміттям - Неподалік аеропорту «Київ» спалахнула серйозна пожежа (фото, відео)
    Горіли контейнери зі сміттям
    Фото: ДСНС

    Існувала загроза вибуху кисневих балонів

    Сьогодні, 3 липня, сталася пожежа на вул. Волинській, 57 у Солом'янському районі столиці, неподалік аеропорту «Київ».

    Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 10:07.

    До місця пожежі було направлено рятувальників 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба столичного управління ДСНС. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що в контейнерах горить сміття та є загроза розповсюдження пожежі на поруч розташований гараж та складське приміщення з кисневими балонами.

    Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на прилеглі будівлі, тим самим попередивши можливий вибух.

    О 10:35 пожежу на площі 60 кв. м локалізували, а о 10:47 - ліквідували.

    На місці події було задіяно 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

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    Неподалік аеропорту «Київ» спалахнула серйозна пожежа (фото, відео)
    Неподалік аеропорту «Київ» спалахнула серйозна пожежа (фото, відео)
    Неподалік аеропорту «Київ» спалахнула серйозна пожежа (фото, відео)
    Неподалік аеропорту «Київ» спалахнула серйозна пожежа (фото, відео)
    Неподалік аеропорту «Київ» спалахнула серйозна пожежа (фото, відео)

    Жертв та постраждалих внаслідок цієї пожежі немає.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, люди не могли потрапити в аеропорт, оскільки дорогу перекрито.

    Нагадаємо, 1 липня сталася пожежа у відселеній будівлі на вул. Старонаводницькій у Печерському районі столиці.

    пожежа Київ ДСНС сміття рятувальники Аеропорт Київ
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