У Дніпрі мотоцикліст, тікаючи від поліції, на шаленій швидкості збив патрульного (відео)

Патрульний намагався зупинити мотоцикліста, який їхав на великій швидкості

Патрульний отримав чисельні ушкодженні. Порушник, який тікав, в результаті ДТП впав з мотоцикла

У Дніпрі на Набережній Заводській водій за кермом мотоцикла Kawasaki тікав від патрульних та на швидкості збив поліцейського, який вибіг зупинити порушника. Про це повідомляє Дніпро Оперативний.

Байкера-порушника переслідували патрульні. Чоловік тікав починаючи з Набережної Перемоги. На перехоплення мотоцикліста виїхав ще один екіпаж поліції, який зупинився на Набережній Заводській.

З авто вибіг один з патрульних і намагався зупинити мотоцикліста, який їхав на великій швидкості. Однак байкера це не зупинило, мотоцикл збив співробітника поліції.

Патрульний отримав чисельні ушкодженні. Порушник, який тікав, в результаті ДТП впав з мотоцикла.

Його затримали патрульні інших екіпажів, які під’їхали.