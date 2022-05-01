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    У Дніпрі мотоцикліст, тікаючи від поліції, на шаленій швидкості збив патрульного (відео)

    Патрульний намагався зупинити мотоцикліста, який їхав на великій швидкості - У Дніпрі мотоцикліст, тікаючи від поліції, на шаленій швидкості збив патрульного (відео)
    Патрульний намагався зупинити мотоцикліста, який їхав на великій швидкості

    Патрульний отримав чисельні ушкодженні. Порушник, який тікав, в результаті ДТП впав з мотоцикла

    У Дніпрі на Набережній Заводській водій за кермом мотоцикла Kawasaki тікав від патрульних та на швидкості збив поліцейського, який вибіг зупинити порушника. Про це повідомляє Дніпро Оперативний.

    Байкера-порушника переслідували патрульні. Чоловік тікав починаючи з Набережної Перемоги. На перехоплення мотоцикліста виїхав ще один екіпаж поліції, який зупинився на Набережній Заводській.

    З авто вибіг один з патрульних і намагався зупинити мотоцикліста, який їхав на великій швидкості. Однак байкера це не зупинило, мотоцикл збив співробітника поліції.

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    У Дніпрі мотоцикліст, тікаючи від поліції, на шаленій швидкості збив патрульного (відео)
    У Дніпрі мотоцикліст, тікаючи від поліції, на шаленій швидкості збив патрульного (відео)
    У Дніпрі мотоцикліст, тікаючи від поліції, на шаленій швидкості збив патрульного (відео)

    Патрульний отримав чисельні ушкодженні. Порушник, який тікав, в результаті ДТП впав з мотоцикла.

    Його затримали патрульні інших екіпажів, які під’їхали.

    Теги: росія окупанти ДТП війна Дніпро водій Україна мотоцикл окупація порушник #stoprussia
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    У Дніпрі мотоцикліст, тікаючи від поліції, на шаленій швидкості збив патрульного (відео)