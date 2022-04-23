Білорусь засекретила показники інфляції

Для утримання економіки на плаву Білорусь попросила відстрочку з виплати боргу Росії

Березневе зростання цін у країні побило рекорд

Уряд Білорусі перегляне прогноз інфляції на 2022 рік, однак публікувати його не буде. Про це після наради з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком заявив перший віце-прем’єр країни Микола Снопков.

«Скільки поставити – 9%, 12%, 15%? Все залежить не від внутрішньої ситуації, тому що, якщо ви звернули увагу, внутрішню ситуацію, зокрема споживчі ціни, уряд досить активно стримує… Вся інфляція, яка в нас зараз є зовнішньою», - наводять слова урядовця «БелНовості».

За словами першого віце-прем'єра, інфляція викликана насамперед девальвацією російського рубля та збільшенням світових цін на продовольство, тому складно спрогнозувати її всередині країни. Він наголосив, що збільшення пенсій, зарплат уряд та Мінфін розглядатимуться «з урахуванням виконання бюджету».

У березні інфляція у Білорусі рекордними темпами зросла до 6,1%, а річна – до 15,9%. За планами уряду на цей рік, інфляція в Білорусі мала утриматись в межах 6%.

Найбільше прискорення річних темпів зростання цін у березні у Білорусі спостерігалося на електротовари (до 21,5%), синтетичні миючі засоби (23,5%), плодоовочеву продукцію (41,6%), рибу та рибопродукти (18,2%).

Крім того, у березні подорожчало паливо (5,7% минулого місяця), алкогольні напої (на 3,8%), тарифи на послуги транспорту (11,4%). Незначно уповільнення темпів зростання цін відзначалося на м'ясо та м'ясопродукцію та олію.

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко нещодавно визнав, що на цьому етапі інфляція залишається однією з найголовніших проблем уряду.

Нагадаємо, що Білорусь отримала від Росії відстрочку з виплати понад мільярда доларів США в рамках зобов'язань за кредитами терміном приблизно на рік.