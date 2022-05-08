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    Події в Україні

    Зеленський зустрівся з главою парламенту Норвегії: про що говорили

    Сторони обговорили зміцнення безпекової підтримки України з боку Норвегії - Зеленський зустрівся з главою парламенту Норвегії: про що говорили
    Сторони обговорили зміцнення безпекової підтримки України з боку Норвегії
    фото: president.gov.ua

    Масуд Гарахані зазначив, що для нього – честь відвідати Україну

    Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані, який перебував у Києві з офіційним візитом. Про це повідомляє Офіс президента.

    «Радий нашій зустрічі. Вдячний за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за можливість виступити у вашому парламенті», – звернувся Глава держави до співрозмовника.

    Володимир Зеленський також висловив подяку норвезькому суспільству за підтримку народу України з першого дня війни за свою свободу.

    Зі свого боку Масуд Гарахані зазначив, що для нього – честь відвідати Україну. Він наголосив, що промова Володимира Зеленського в Стортингу була історичною.

    «Сьогодні моя країна якраз святкує день, коли нам вдалося повернути свою демократію й незалежність після Другої світової війни. На жаль, ваша країна сьогодні знову проходить через агресію й насильство», – зауважив президент Стортингу Норвегії.

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    Зеленський зустрівся з главою парламенту Норвегії: про що говорили
    Зеленський зустрівся з главою парламенту Норвегії: про що говорили

    Масуд Гарахані розповів, що був глибоко вражений наслідками російської окупації, які побачив в Ірпені та Бучі на Київщині.

    «Я хочу підтвердити вам, що Норвегія завжди стоїть поруч з Україною», – сказав він.

    Сторони обговорили зміцнення безпекової підтримки України з боку Норвегії. Глава держави подякував за рішення Норвегії про передачу Україні оборонного озброєння та його практичну реалізацію.

    Під час зустрічі Володимир Зеленський і Масуд Гарахані обговорили підходи до подальшого зміцнення санкцій проти Росії. Також сторони торкнулися питання можливості взаємодії у сфері енергетичної безпеки.

    Президент відзначив фінансову підтримку України з боку Норвегії та гуманітарну допомогу, а також запросив долучитися до відбудови нашої країни.

    Нагадаємо, у неділю, 8 травня, до Києва прибули з візитом прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та міністр закордонних справ Гордан Грлич Радман.

    Також сьогодні до Києва прибула голова німецького Бундестагу (фото).

    Напередодні в Україну приїхав гендиректор ВООЗ.

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    Зеленський зустрівся з главою парламенту Норвегії: про що говорили