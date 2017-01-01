У Москві автобус протаранив зупинку: фото та відео з місця інциденту

Дані про постраждалих уточнюються. Офіційно в прес-службі ГІДД по Москві повідомляють тільки про трьох постраждалих

Рейсовий автобус наїхав на зупинку громадського транспорту на Сходненській вулиці в російській столиці Москві, є потерпілі. Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах країни повідомляє ТАСС. «На вулиці Сходненська, 37, автобус наїхав на зупинку громадського транспорту», - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що



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У Москві автобус протаранив зупинку

Дані про постраждалих уточнюються. Офіційно в прес-службі ГІДД по Москві повідомляють тільки про трьох постраждалих

Рейсовий автобус наїхав на зупинку громадського транспорту на Сходненській вулиці в російській столиці Москві, є потерпілі. Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах країни повідомляє ТАСС.

«На вулиці Сходненська, 37, автобус наїхав на зупинку громадського транспорту», - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що в результаті є двоє загиблих. Однак згодом росЗМІ зазначили, що людей вдалося врятувати, отже загиблих немає.

На місце події виїхали поліцейські.

Дані про постраждалих, за словами силовиків, в даний момент уточнюються. Офіційно в прес-службі ГІДД по Москві повідомляють тільки про трьох постраждалих.

Інформацію про те, що в результаті інциденту ніхто не загинув РБК пізніше підтвердив очевидець події Андрій Соколов - він діставав постраждалих з-під автобуса. «Я стояв біля газетного кіоску, який поряд із зупинкою, чекав маршрутку. Один таксист заважав проїхати автобусу, він хотів його об'їхати, але в підсумку, кажуть, відмовили гальма», - розповів він, додавши, що всього знає про двох постраждалих -«жінку та чоловіка». «Я витягав чоловіка, у нього закритий перелом лівого гомілковостопного суглоба. Я сам колишній працівник медслужби, оглянув його», - пояснив співрозмовник ЗМІ. Автобус, за його словами, «пригальмовував, і швидкість була невелика».

Версію про те, що аварія сталася «при спробі [водія автобуса] піти від зіткнення з іншим транспортним засобом» підтвердили в московському главку МВС. В результаті цього чоловік, який перебував за кермом автобуса, «за попередньою інформацією, не впорався з керуванням та допустив наїзд на зупинку», говориться в повідомленні на сайті відомства. «За попередньою інформацією автомобіль вдарив автобус, через що автобус скоїв наїзд на зупинку. Загиблих немає», - заявили в свою чергу в московському департаменті транспорту.

Нагадаємо, у Москві 25 грудня автобус протаранив натовп на Можайському шосе і в'їхав в підземний перехід. Четверо людей загинули, 11 людей постраждали.