  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    У Новій Зеландії вирує потужна лісова пожежа

    • Розсилка
    Рятувальники зазначають, що погода сприятлива для гасіння &ndash; за їхніми оцінками, щоб впоратися з пожежею, буде потрібно близько 4 днів - У Новій Зеландії вирує потужна лісова пожежа
    Рятувальники зазначають, що погода сприятлива для гасіння – за їхніми оцінками, щоб впоратися з пожежею, буде потрібно близько 4 днів

    У регіон пожежі відправили кілька десятків команд пожежників, а також 14 вертольотів і літаків і важку техніку

    На Південному острові Нової Зеландії розгорілася сильна пожежа. Полум'я спалахнуло в регіоні Тасман і за ніч поширилося майже на дві тисячі гектарів. Влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Евакуйовано 230 будинків, жителів розмістили в тимчасових центрах.

    Читайте також

    У регіон відправили кілька десятків команд пожежників, а також 14 вертольотів і літаків і важку техніку. Рятувальники зазначають, що погода сприятлива для гасіння – за їхніми оцінками, щоб впоратися з пожежею, буде потрібно близько 4 днів. Кілька будинків згоріли дотла, проте ніхто не постраждав

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    пожежа Нова Зеландія рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ