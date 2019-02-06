У Новій Зеландії вирує потужна лісова пожежа



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Рятувальники зазначають, що погода сприятлива для гасіння – за їхніми оцінками, щоб впоратися з пожежею, буде потрібно близько 4 днів

У регіон пожежі відправили кілька десятків команд пожежників, а також 14 вертольотів і літаків і важку техніку

На Південному острові Нової Зеландії розгорілася сильна пожежа. Полум'я спалахнуло в регіоні Тасман і за ніч поширилося майже на дві тисячі гектарів. Влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Евакуйовано 230 будинків, жителів розмістили в тимчасових центрах.

У регіон відправили кілька десятків команд пожежників, а також 14 вертольотів і літаків і важку техніку. Рятувальники зазначають, що погода сприятлива для гасіння – за їхніми оцінками, щоб впоратися з пожежею, буде потрібно близько 4 днів. Кілька будинків згоріли дотла, проте ніхто не постраждав

Джерело: Радіо Свобода