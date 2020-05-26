Видання Le Monde опублікувало карту з «російським» Кримом



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Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними

Матеріал стосується проблеми поширення Covid-19

Одна з провідних газет Франції Le Monde в аналітичному матеріалі про поширення пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 опублікувала інтерактивну карту світу з “російським” Кримом.

В аналітичному матеріалі, присвяченому аналізу поширення пандемії Covid-19 авторства французьких журналістів Жеремі Бару, П’єра Брето, Гарі Дагорна, Максіма Феррера, Агати Дайо та Лії Санчез, опубліковано інтерактивну візуалізацію кількості випадків COVID-19 на території низки держав світу.

При наведенні курсору на карту та позначку Російської Федерації — АР Крим позначається у складі РФ. Якщо ж на інтерактивній мапі обрати Україну — її територія без окупованого Москвою півострова.

Міністерство закордонних справ України і посольство України у Франції поки що не прокоментували цієї публікації.

Нагадаємо, що Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не допустить скасування санкцій проти Росії на тлі пандемії нового коронавірусу і пов’язаної з нею економічної кризи.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що йому байдужі санкції проти РФ через анексію Криму та агресію проти України. Путін зазначив, що Росія втратила десь 50 млрд доларів, але, за його словами, країна «скільки ж і заробляла».