  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    У Росії ведмідь спробував вломитися в будинок з трьома дітьми (відео)

    • Розсилка
    У Росії ведмідь спробував вломитися в будинок з трьома дітьми (відео)

    Власник будинку стверджує, що прогнав ведмедя «міцним словом»

    У селі Саранпауль Ханти-Мансійського автономного округу (Росія) ведмідь спробував вломитися в житловий будинок до росіян і потрапив на відео. Про це повідомляє Znak.com.

    На запису, розміщеному в YouTube видно, як ведмідь виходить з лісу і переходить через дорогу в житловий сектор. Потім хижак наближається до вікна будинку і стає на задні лапи, заглядаючи всередину.

    На наступному відео, знятому з дому, чоловік стукає по вікну, намагаючись прогнати тварину.

    Як розповів виданню господар будинку на ім'я Олексій, він знаходився в цей момент в будинку з дружиною і трьома дітьми. Чоловік стверджує, що прогнав ведмедя «міцним словом».

    «У нас двоквартирний будинок на околиці села знаходиться. Ведмідь намагався вломитися через вікно. Несподівано. У мене рушницю в гаражі, в сейфі. Я її дістати не встиг. В основному дружина сильно переживала. Діти нормально поставилися - навіть хотіли малиною пригостити. Ведмідь пішов в ліс», — розповів Олексій і додав, що дзвонив в цей момент другу, щоб той «захопив карабін».

    Росія діти будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies