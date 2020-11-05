У Росії ведмідь спробував вломитися в будинок з трьома дітьми (відео)

Власник будинку стверджує, що прогнав ведмедя «міцним словом»

У селі Саранпауль Ханти-Мансійського автономного округу (Росія) ведмідь спробував вломитися в житловий будинок до росіян і потрапив на відео. Про це повідомляє Znak.com.

На запису, розміщеному в YouTube видно, як ведмідь виходить з лісу і переходить через дорогу в житловий сектор. Потім хижак наближається до вікна будинку і стає на задні лапи, заглядаючи всередину.

На наступному відео, знятому з дому, чоловік стукає по вікну, намагаючись прогнати тварину.

Як розповів виданню господар будинку на ім'я Олексій, він знаходився в цей момент в будинку з дружиною і трьома дітьми. Чоловік стверджує, що прогнав ведмедя «міцним словом».

«У нас двоквартирний будинок на околиці села знаходиться. Ведмідь намагався вломитися через вікно. Несподівано. У мене рушницю в гаражі, в сейфі. Я її дістати не встиг. В основному дружина сильно переживала. Діти нормально поставилися - навіть хотіли малиною пригостити. Ведмідь пішов в ліс», — розповів Олексій і додав, що дзвонив в цей момент другу, щоб той «захопив карабін».