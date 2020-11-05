У Вінниці відремонтували дах на чотирьох багатоповерхівок

Які роботи виконувати першочергово у багатоквартирних будинках обирають мешканці

До настання холодів у Вінниці продовжуються ремонті роботи у багатоквартирних будинках. Зокрема, одним із найзатребуваніших видів робіт залишається – ремонт дахів.

Нещодавно завершився капітальний ремонт покрівель житлових будинків за адресами: вул. Р. Скалецького, 40а, вул. Келецька, 136, вул. Москаленка, 65 та просп. Коцюбинського, 33.

«Допоки дозволяють погодні умови, ми продовжуємо працювати. Наразі тривають ремонт покрівель по пров Цегельний,14, вул. Келецька, 111, просп. Юності, 42, та вул. Баженова, 32», – розповів директор департаменту житлового господарства міської ради Роман Фурман.

Ремонт багатоповерхівок житлового фонду у Вінниці проводиться за програмою співфінансування. Умови участі: 70% витрат покриває міський бюджет, решту коштів докладають мешканці. Які роботи виконувати першочергово у багатоквартирних будинках обирають мешканці.