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    Новини

    У Вінниці відремонтували дах на чотирьох багатоповерхівок

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    У Вінниці відремонтували дах на чотирьох багатоповерхівок

    Які роботи виконувати першочергово у багатоквартирних будинках обирають мешканці

    До настання холодів у Вінниці продовжуються ремонті роботи у багатоквартирних будинках. Зокрема, одним із найзатребуваніших видів робіт залишається – ремонт дахів. 

    Нещодавно завершився капітальний ремонт покрівель житлових будинків за адресами:  вул. Р. Скалецького, 40а, вул. Келецька, 136,  вул. Москаленка, 65 та просп. Коцюбинського, 33. 

    «Допоки дозволяють погодні умови, ми продовжуємо працювати. Наразі тривають ремонт покрівель по пров Цегельний,14, вул. Келецька, 111, просп. Юності, 42, та  вул. Баженова, 32», – розповів директор департаменту житлового господарства міської ради Роман Фурман.

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    У Вінниці відремонтували дах на чотирьох багатоповерхівок
    У Вінниці відремонтували дах на чотирьох багатоповерхівок
    У Вінниці відремонтували дах на чотирьох багатоповерхівок
    У Вінниці відремонтували дах на чотирьох багатоповерхівок

    Ремонт багатоповерхівок житлового фонду у Вінниці проводиться за програмою співфінансування. Умови участі: 70% витрат покриває міський бюджет, решту коштів докладають мешканці. Які роботи виконувати першочергово у багатоквартирних будинках обирають мешканці. 

    бюджет Вінниця ремонт будинок
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