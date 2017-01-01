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    У зоні АТО біля Пісків по позиціях ЗСУ цілить снайпер. Репортаж з передової

    Бійці розповідають, що й очікувати вогонь із танка можна у будь-яку пору доби
    Не зменшує активності супротивник поблизу селища Піски, що біля Донецького аеропорту. Позиції українських армійців регулярно обстрілюють із мінометів різних калібрів та навіть із танка. Сьогодні ж потрапити на позиції нашій знімальній групі заважав ворожий снайпер. Одразу після приїзду до Пісків військові попереджають журналістів – до
    • Сьогодні, 07:01
    • Розсилка
    Донецьк. Піски
    Донецьк. Піски

    Бійці розповідають, що й очікувати вогонь із танка можна у будь-яку пору доби

    Не зменшує активності супротивник поблизу селища Піски, що біля Донецького аеропорту. Позиції українських армійців регулярно обстрілюють із мінометів різних калібрів та навіть із танка. Сьогодні ж потрапити на позиції нашій знімальній групі заважав ворожий снайпер.

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    Джерело: 5 канал

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