У зоні АТО біля Пісків по позиціях ЗСУ цілить снайпер. Репортаж з передової
Бійці розповідають, що й очікувати вогонь із танка можна у будь-яку пору доби
Не зменшує активності супротивник поблизу селища Піски, що біля Донецького аеропорту. Позиції українських армійців регулярно обстрілюють із мінометів різних калібрів та навіть із танка. Сьогодні ж потрапити на позиції нашій знімальній групі заважав ворожий снайпер.
Одразу після приїзду до Пісків військові попереджають журналістів – до
Сьогодні, 07:01
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Донецьк. Піски
Бійці розповідають, що й очікувати вогонь із танка можна у будь-яку пору доби
Не зменшує активності супротивник поблизу селища Піски, що біля Донецького аеропорту. Позиції українських армійців регулярно обстрілюють із мінометів різних калібрів та навіть із танка. Сьогодні ж потрапити на позиції нашій знімальній групі заважав ворожий снайпер.