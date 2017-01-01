У зоні АТО біля Пісків по позиціях ЗСУ цілить снайпер. Репортаж з передової

Бійці розповідають, що й очікувати вогонь із танка можна у будь-яку пору доби

Не зменшує активності супротивник поблизу селища Піски, що біля Донецького аеропорту. Позиції українських армійців регулярно обстрілюють із мінометів різних калібрів та навіть із танка. Сьогодні ж потрапити на позиції нашій знімальній групі заважав ворожий снайпер.

Військовослужбовець ЗСУ Вадим каже: «Працює зі сторони противника снайпер. Практично не турбує. Оце щось сьогодні така промо-акція у нього».

Це село вже настільки побите ворожими снарядами, що знайти нові руйнування практично неможливо. Поки постріли затихають, можемо підійти ближче до позицій. На цій позиції наша знімальна група була місяць тому. Тоді ось ці ящики були ще цілі, тепер вони майже повністю згоріли. Сьогодні відносно тихо, працює лише снайпер, але військові розповідають, по них часто б'ють навіть із танка.

«Стараються витягнути на контакт. Якщо витягають, потім виписують вогневі точки і далі туди працює танк», – розповідає Вадим.