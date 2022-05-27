Ірина Білик презентувада пронизливу баладу про війну та любов

Народна артистка, в будинок якої увірвалися окупанти, записала першу сольну пісню з початку війну

Співачка Ірина Білик виклала кліп на свою нову пісню «Кордони».

Це перша її робота після повномасштабного вторгнення росіян 24 лютого.

Текст пісні розповідає історію дівчини, яка поїхала з країни, в той час, як її коханий лишився боронити рідну землю.

«Немає такого зла у світі, щоб знищити кохання навіть у цей буремний час і ніякі кордони не роз’єднають нашу любов. Я присвячую цю пісню тим, хто чекає з війни своїх коханих!», – написала співачка у дописі до кліпу.

Нагадаємо, Ірина Білик на своїй сторінці у соцмережі звернулася до своїх російських колег із зверненням: «Я закликаю вас не мовчати, допоможіть зупинити війну, адже у вас теж є діти!» Артистка «метнула» у повідомленні Аллу Пугачову, Ігоря Крутого, Філіпа Кіркорова, Лоліту Мілявську, Наталю Корольову, Максима Галкіна, Валерія Леонтьєва – вони гарантовано побачать це повідомлення.

Як раніше повідомлялося, у розкішному будинку Ірини Білик під Києвом жили рашисти.

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