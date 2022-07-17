З'явилися подробиці затримання екссиловика в Криму, який сприяв захопленню Херсонщини

До березня цього року співробітник очолював одне з регіональних управлінь Служби безпеки

Саме Олег Кулініч вважається ключовою особою, що сприяла швидкому проходженню військ РФ з Криму до Херсонської області

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну спеціальну операцію в результаті якої викрили та затримали зрадника Украіни – діючого співробітника СБУ, який працював на російські спецслужби. Про це йдеться на сайті ДБР.

До березня 2022 року цей співробітник очолював одне з регіональних управлінь Служби безпеки.

«У межах розслідування кримінального провадження встановлено факти співпраці чинного співробітника Служби з представниками спецслужб російської федерації. Ця інформація підтвердилася і проведеними ДБР експертизами. Співробітник СБУ також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передачу ним інформації, що становить державну таємницю», – повідомили у ДБР.

Також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України.

«Дії угруповування завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави», – пояснили силовики.

Працівники ДБР зібрали достатньо доказів для повідомлення співробітнику СБУ про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Нагадаємо, про те, що затримано ексспівробітника СБУ у Криму, стало відомо ще ввечері 16 липня. Тоді колишній співробітник Служби безпеки України та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак повідомив, що було затримано колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча через державну зраду.

За його словами, саме Кулініч вважається ключовою особою, що сприяла швидкому проходженню військ РФ з Криму до Херсонської області.

Відомо, що 2 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський звільнив Кулініча з посади очільника управління СБУ у Криму. На його місце призначили Олександра Власенка.