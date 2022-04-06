На Сумщині окупанти забрали награбоване, а тіла товаришів залишили (відео)

Рашисти взяли з собою мідь і каструлі з будинків українців, натомість покинули тіла своїх вбитих

У Сумській області після виходу окупантів місцеві знаходять тіла рашистів. Їх навіть не думали забирати свої ж. Про це повідомив голова військової адміністрації Дмитро Живицький.

Голова військової адміністрації потролив рашистів борщем у банках під назвою «Своих не бросаєм».

«Борщ. Росія, Брянська область «Своих не бросаем». У Сумській області «не бросили», як бачимо. Зате мідь забрали, овечок забрали, каструлі, а своїх «не бросили», – прокоментував Живицький.

Нагадаємо, після звільнення від рашистів на Сумщині виявлено закатованих мешканців.

Як повідомлялося, в області ЗСУ проводять зачистку, рашисти вивели техніку й багато солдат.

Із 4 квітня кордон на Сумщині повернувся під контроль українських військових.

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