Український льотчик загинув у повітряному бою: дружина опублікувала зворушливу розмову

Дмитро Чумаченко – український пілот, який загинув за Україну у війні проти РФ

Дмитро Чумаченко скерував літак у ліс, віддавши власне життя заради українців

Дружина загиблого льотчика Дмитра Чумаченка написала зворушливий допис про свого чоловіка, з яким прожила у шлюбі два роки. Пост вона опублікувала в інстаграмі.

«Вечір. Я сиділа на ліжку, Діма стояв поряд. Ми любили багато балакати. Зайшла тема про польоти, а саме про катапультування.

– А як катапультуватися?

– У тебе поміж ніг є така ручка за яку потрібно смикнути.

– А з літаком що?

– Тебе викидає, літак паде.

– Ого…

– А ти думала. Але впершу чергу треба думати не про катапультування.

– А про що??

– Наше завдання врятувати людей, при можливості – літак. Я маю, впершу чергу, спрямувати літак в місце, де немає будинків, а вже потім думати про себе.

– Але ж ти можеш не встигнути катапультуватися…

Він не встиг, але врятував сотні життів. Відважність, героїзм, безстрашність».

«Ти був найкращим чоловіком! Ти міг бути найкращим батьком! Я безмежно тебе кохаю, кохала і кохатиму. Ти помер героєм! Героєм України! Назавжди в наших серцях… в моєму серці…», – йдеться в іншому дописі.

Командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна Дмитро Чумаченко загинув у повітряному бою на Житомирщині над селом Тригірʼя.

Отримавши пошкодження в бою з противником на Житомирщині, Дмитро відвів підбитий літак від сільських будинків та направив його в лісосмугу, чим врятував десятки, а то й сотні життів.

27 березня його поховали на Алеї почесних поховань у Гаразджі.

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