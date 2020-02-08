«Усіх знищимо!»: Жириновський у прямому ефірі влаштував істерику через «Наших котиків»



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Володимир Жириновський після перегляду трейлера українського фільму скочив зі свого місця, почав бігати студією, розмахувати руками та емоційно кричати

Бурхливе обговорення фільму сталося в студії пропагандистської передачі «60 хвилин» на телеканалі «Росія 1»

Російські пропагандисти та опальний політик Володимир Жириновський влаштували істерику на телеканалі «Росія 1» через українську патріотичну комедію «Наші котики».

Бурхливе обговорення картини сталося в студії пропагандистської передачі «60 хвилин». Під час ефіру російські політики розглядали «українське питання», коли скандальна ведуча Ольга Скабєєва показала трейлер «Наших котиків»

«Що нам робити, якщо вона нині така ця Україна?», – обурилася пропагандистка.

Її істерику підтримав одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський. Коли трейлер закінчився, він скочив зі свого місця, почав бігати студією, розмахувати руками та емоційно вигукувати: «Усіх знищимо! Напалмом, б**ть, до чортової матері! Щоб ні Києва, ні Львова - нічого не залишилося!».

Фрагмент обурення рупорів Кремля оприлюднили на офіційній сторінці стрічки «Наші котики» у Facebook.

У коментарях під роликом користувачі соцмережі висміяли та потролили росіян. Пост вже зібрав понад 5 000 лайків та майже 10 000 репостів.

Як відомо, патріотична військова комедія «Наші котики» вийшла на великий екран 30 січня. Фільм розповідає про 2014 рік, розпал гібридної війни Росії проти України. Інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. На позиціях до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання. Саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога.

Фільм рекламується, як «патріотична неполіткоректна комедія».