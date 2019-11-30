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    В Австралії з’явився перший підводний готель

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    Перший у Австралії підводний готель Reefsuites - В Австралії з’явився перший підводний готель
    Перший у Австралії підводний готель Reefsuites

    Готель розташований біля Великого Бар'єрного рифу в Кораловому морі

    1 грудня в Австралії відкриється перший у країні підводний готель Reefsuites. Про це повідомляє The Guardian.

    Готель розташований біля Великого Бар'єрного рифу в Кораловому морі. Його побудував туроператор Cruise Whitsunday після того, як у 2017 році циклон зруйнував понтон, на якому розташовувалися надводні готельні номери. Відбудова, яка коштувала 10 мільйонів доларів, передбачала пересадження понад 4 тисяч коралів.

    У готелі лише дві кімнати. Вони мають прозорі вікна від стелі до підлоги, з яких видно все, що відбувається під водою. Для нічного часу передбачена спеціальна підсвітка.

    Для Австралії це перший підводний готель. Подібні вже існують, зокрема, у Дубаї, Танзанії, Сінгапурі та на Мальдівах.

    Австралія туризм готель
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