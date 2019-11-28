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    У світі

    У Домінікані автобус з російськими туристами потрапив у ДТП

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    Ніхто з туристів не загинув, але багато отримали важкі травми, серед них&nbsp;троє дітей у віці від 5 до 12 років - ЗМІ - У Домінікані автобус з російськими туристами потрапив у ДТП
    Ніхто з туристів не загинув, але багато отримали важкі травми, серед них троє дітей у віці від 5 до 12 років - ЗМІ

    У результаті аварії одна з туристок позбулася рук - посол РФ у Домінікані

    У Домініканській Республіці автобус з російськими туристами зіткнувся з вантажівкою і перекинувся. У результаті одна з постраждалих позбулася рук.

    Про це 27 листопада повідомили російські ЗМІ з посиланням на представника посольства РФ.

    Зазначається, що ніхто з туристів не загинув, але багато отримали важкі травми. За даними місцевих ЗМІ в критичному стані щонайменше 15 постраждалих.

    Як заявив російський дипломат, одній росіянці довелося ампутувати обидві руки. Він уточнив, що майже всі постраждалі в інциденті - москвичі, і підтвердив наявність серед них дітей.

    «Росіяни, які потрапили в ДТП поїхали в Домінікану від туроператора Anex Tour. Всі вони були застраховані в компанії ERV», - йдеться у повідомленні.

    Як вказали в турагентстві, на даний момент в лікарнях перебувають 27 осіб, життю 20 з них нічого не загрожує, стан семи інших ще оцінюють лікарі.

    В агентстві також повідомили, що серед постраждалих троє дітей у віці від 5 до 12 років, двоє з яких залишаються в лікарні.

    Нагадаємо, автобус з російськими туристами потрапив в аварію у Домінікані 26 листопада.

    Росія ДТП ЗМІ туризм посол аварія
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