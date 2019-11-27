У Домінікані автобус з російськими туристами врізався у вантажівку



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Всього в автобусі перебувало 60 туристів Фото: Diario Libre

За попередніми даними, загиблих немає, але кілька людей дістали поранення

У Домініканській Республіці автобус з російськими туристами врізався у вантажівку. Про це повідомляє видання Diario Libre.

«Аварія була зареєстрована у вівторок вдень, на Кораловому шосе, біля в'їзду в Ігуей, після того, як вантажівка зіткнулася з автобусом, який перевозив російських туристів», - йдеться у повідомленні.

На місце події прибули підрозділи цивільної оборони Служби з надзвичайних ситуацій, а також два вертольоти і дві машини швидкої допомоги.

За попередніми даними, загиблих немає, але кілька людей дістали поранення.

Всього в автобусі перебувало 60 туристів.

Поранені були госпіталізовані в медичний центр доктора Чедано в Ігуеї.

Нагадаємо, вчора на Черкащині в масштабній ДТП зіштовхнулися 10 авто і автобус.