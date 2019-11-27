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    У світі

    У Домінікані автобус з російськими туристами врізався у вантажівку

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    Всього в автобусі перебувало 60 туристів - У Домінікані автобус з російськими туристами врізався у вантажівку
    Всього в автобусі перебувало 60 туристів
    Фото: Diario Libre

    За попередніми даними, загиблих немає, але кілька людей дістали поранення

    У Домініканській Республіці автобус з російськими туристами врізався у вантажівку. Про це повідомляє видання Diario Libre.

    «Аварія була зареєстрована у вівторок вдень, на Кораловому шосе, біля в'їзду в Ігуей, після того, як вантажівка зіткнулася з автобусом, який перевозив російських туристів», -  йдеться у повідомленні.

    На місце події прибули підрозділи цивільної оборони Служби з надзвичайних ситуацій, а також два вертольоти і дві машини швидкої допомоги.

    За попередніми даними, загиблих немає, але кілька людей дістали поранення.

    Всього в автобусі перебувало 60 туристів.

    Поранені були госпіталізовані в медичний центр доктора Чедано в Ігуеї.

    Нагадаємо, вчора на Черкащині в масштабній ДТП зіштовхнулися 10 авто і автобус.

    Росія ДТП туризм вантажівки аварія
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