  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Богдан повернувся до Києва, щоб воювати проти російських окупантів

    Богдан: Історія мого повернення &ndash; це окрема історія неймовірних українців! - Богдан повернувся до Києва, щоб воювати проти російських окупантів
    Богдан: Історія мого повернення – це окрема історія неймовірних українців!
    фото: Андрій Богдан/Facebook

    «Не вірте роспропаганді, що українці втікають»

    Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан повернувся до Києва, щоб записатися в тероборону міста. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «3000 км. з високогірного австрійського містечка до Києва 5 днів в дорозі. І я в Києві записуюсь у тероборону! По дорозі мене підвозили мільйонери-бізнесмени, українці, які повертались боротись, прості хлопці-заробітчани, які їхали воювати, сотні волонтерів, які гріють, кормлять, підтримують. Історія мого повернення – це окрема історія неймовірних українців! Для чого це пишу? Не вірте роспропаганді, що українці втікають. Жінки на захід, мужики на схід!! Руський Военный корабль – иди нах*й», – написав Богдан.

    Нагадаємо, київський міський голова Віталій Кличко звернувся до киян з останніми новинами та розповів, як наразі проходить життя у столиці.

    Зазанчимо, ворог продовжує атакувати Україну, основною метою противника залишається оточення Києва. Для реалізації мети агресор почав перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів.

    НАТО може підтримати впровадження забороненої для польотів зони над Україною. З відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

    Читайте також:


    Теги: Київ війна Путін путінський режим Андрій Богдан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Богдан повернувся до Києва, щоб воювати проти російських окупантів