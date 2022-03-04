Богдан повернувся до Києва, щоб воювати проти російських окупантів

«Не вірте роспропаганді, що українці втікають»

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан повернувся до Києва, щоб записатися в тероборону міста. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«3000 км. з високогірного австрійського містечка до Києва – 5 днів в дорозі. І я в Києві записуюсь у тероборону! По дорозі мене підвозили мільйонери-бізнесмени, українці, які повертались боротись, прості хлопці-заробітчани, які їхали воювати, сотні волонтерів, які гріють, кормлять, підтримують. Історія мого повернення – це окрема історія неймовірних українців! Для чого це пишу? Не вірте роспропаганді, що українці втікають. Жінки на захід, мужики на схід!! Руський Военный корабль – иди нах*й», – написав Богдан.

Нагадаємо, київський міський голова Віталій Кличко звернувся до киян з останніми новинами та розповів, як наразі проходить життя у столиці.

Зазанчимо, ворог продовжує атакувати Україну, основною метою противника залишається оточення Києва. Для реалізації мети агресор почав перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів.

НАТО може підтримати впровадження забороненої для польотів зони над Україною. З відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

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