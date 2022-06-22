Вильоти в безсмертя. Як «Азов» та розвідники літали в оточений Маріуполь (відео)

Українські війська проводили неможливі спецоперації

Вийшов документальний фільм про героїчні вильоти українських захисників до оточеного Маріуполя. Фільм має ексклюзивні кадри і свідчення учасників спецоперації, аналогів якій ще не було.

Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов, який є автором стрічки, пілоти вертольотів добровільно летіли, розуміючи, що їх можуть збити в будь яку мить. І їх збивали. А вони все одно продовжували літати.

«Добровольці «Азова», розуміючи, що це квиток в один кінець, що оточення повне і на допомогу ніхто не прийде. Спецназ ГУР, який вилітав на прикриття кожного вильоту.

Всі ці люди будували міст до оточеного Маріуполя собою. Своїми тілами і вчинками. Міст по якому вивезли важкопораненних героїв, життя яких вдалося врятувати. Міст, по якому змогли завезти зброю, яка знищила чимало російських танків. Міст, який показує неймовірну силу, братерство та хоробрість української нації», – розповів Бутусов.

Нагадаємо, Росія виводить із окупованого Маріуполя більшість залишку своїх військових на інші ділянки фронту через нестачу ресурсів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, другий день поспіль великі колони російської техніки залишають Маріуполь та Маріупольській район у напрямку Бердянськ – Пологи.