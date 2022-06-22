Чи є загроза нападу Білорусі на Україну? Розвідка дала відповідь

Військові стежать за ситуацією на кордоні з Білоруссю

Українська розвідка запевняє, що ситуація під контролем

Головне управління розвідки Міноборони запевняє, що наразі загрози нападу білоруських військ на Україну немає. Про це повідомив начальник ГУР Кирило Буданов під час телемарафону.

«На даному етапі жодної загрози з білоруського боку немає. Це я з абсолютною впевненістю можу вам сказати. Заспокойтеся, ситуація під контролем. У Білорусі тривають і військові збори, і навчання, і укріплення кордону. Проходить зараз цілий комплекс дій воєнного призначення, але вони не направлені проти України на даному етапі», – заявив глава розвідки.

За його словами, якщо білоруське керівництво все ж вирішить напасти на Україну, то українські військові про це відразу ж знатимуть та вживатимуть «адекватні дії».

Як повідомлялося, Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

Для демонстрації своєї присутності Білорусь встановила поруч з українськими кордонами дерев'яні танки.

Зараз підрозділи збройних сил республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону.



