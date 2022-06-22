Із Маріуполя другий день поспіль виходять великі колони окупантів

Окупанти змінили тактику контролю пересування в Маріуполі

Росія виводить із окупованого Маріуполя більшість залишку своїх військових на інші ділянки фронту через нестачу ресурсів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, другий день поспіль великі колони російської техніки залишають Маріуполь та Маріупольській район у напрямку Бердянськ – Пологи.

У зв’язку з цим окупанти змінили тактику контролю пересування в Маріуполі. «Демонтовано стаціонарні блок-пости, залишено лише контрольні пункти в районі мостів. При тому частіше використовується контроль мобільними групами, що раптово з’являються в різних районах міста (на відео)», – повідомив Андрющенко.

За його даними, настрої серед окупантів «далекі від бравурних заяв пропаганди». «Панує небажання продовження участі у війні, особливо серед мешканців Донеччини. Частішають розмови про бажання здатись в полон...», – розповів Андрющенко.

Читайте також: