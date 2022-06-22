Пізнаючи росіян. Чому окупанти справляють нужду не в туалеті

Засмічення – це спосіб підкорення простору

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В конце февраля российские войска с нарисованным символом «V» на бортах своей техники оккупировали часть Киевской области. И в числе прочих городков и сел им достался город Дымер вместе с находящимся в его окрестностях заводом компании «VIKNALAND». Через месяц орки убрались и глазам владельцев завода открылась странная картина. Один из руководителей компании даже записал получасовое видео, в котором он обходит помещения общежития завода и не может найти объяснения увиденному.

Двери во многих помещениях взломаны. А там, где взломать не получилось российские солдаты пробивали стену и делали лаз, через который и перемещались между комнатами. Немногие уцелевшие двери были исписаны примечательными надписями (простите, далее язык оригинала) «Не срать, не ссать, не ломать, это склад». Причем иногда склад был сделан из туалета. Вместо туалета использовались душевые комнаты (у руководителя завода возникает по ходу видеозаписи вполне резонный вопрос – а где же они тогда мылись?). В одном из складских помещений стоял не подключенный к водоснабжению унитаз.

Естественно нужду российские «освободители» справляли в него, хотя рядом был работающий туалет

Спали солдаты на полу в гостиничных номерах общежития. А кровати сдвигали в сторону. Комнаты были завалены грудой наворованного, но не пригодившегося имущества – женские сумки, бытовые приборы, кроссовки, одежда, домашние тапочки.

И отдельная тема – наскальная живопись. Все стены исписаны, изрисованы сценами из армейского быта этих «воинов», предупреждением друг другу (простите, снова язык оригинала) «не срать и не ломать» в том или ином помещении, не забирать с собой что-то из предметов быта (правда уже не понятно, что именно не следовало забирать, так как все забрали). Во многих местах нарисованы козлинные морды, символы «V», клички, расписания, отзывы, сцена похорон, военная техника, традиционные половые члены с матерными словами и даже одно извинение за причиненный ущерб, правда с грамматическими ошибками. Наскальная живопись питекантропов 21 века.

На протяжении всего видео представитель компании регулярно восклицает: «Пусть нам психологи объяснят как такое возможно!»

И его можно понять. Стандартная логика способна объяснить кражи и разрушение жилья украинских граждан. Можно объяснить даже потребность устраивать в первую очередь пыточные камеры в каждом захваченном украинском городке или селе. Но как объяснить систематическое загаживание того помещения, в котором они же сами и живут? Как объяснить желание спать на полу, когда рядом есть кровати? Как объяснить использование вместо туалета душевых комнат, которые находятся через стенку от функционирующего туалета? Ведь это уже не нанесение ущерба другим? Это причинение ущерба самим себе!

Как это ни парадоксально, такое поведение объясняет наука о поведении. О поведении животных. Называется она – этология

Пример из практики.

Животное барсук является уникальным природным архитектором. Он способен строить сложные жилые норы с многими уровнями, переходами, кладовыми и спальными «помещениями», многочисленными «парадными» и «эвакуационными» выходами. В общем хорошо живется барсукам.

Лисы, в отличии от барсуков, строить подобные шедевры не умеют, а жить в таких условиям им выгодно с биологической точки зрения. Подобное жилье увеличивает шансы на выживание и самой лисицы, и ее потомства. Отобрать такое помещение силой лиса не может. Барсук – животное опасное. Особенно в собственной норе. Знакомые мне охотники рассказывали какое количество тренированных охотничьих собак они потеряли, столкнувшись с барсуком и приняв барсучью нору за лисью.

Лисица использует иную тактику. Слабое место барсука – его чистоплотность. Поэтому лисица выслеживает барсука, вычисляет входы-выходы из его жилья и начинает гадить (простите) прямо перед входом. Спустя некоторое время барсук не выдерживает такого «соседства» и уходит. А лисе достается комфортное помещение. Правда ремонтировать такие сложные конструкции лиса не умеет, поэтому через несколько лет жилье приходит в негодность, и она отправляется искать следующего барсука. Ну или роет себе нечто примитивное и простое.

Вывод из этого этологического экскурса следующий: Загаживание – это способ покорения пространства

Это возможность сделать этот кусок убитой территории только своим, таким, на который уже никто больше не сможет претендовать.

Россияне конечно же не лисы, и ни в коем случае не отдельный биологический вид, обладающий врожденными поведенческими особенностями. Россияне (конечно же не все, но весьма активная их часть с кремлевской властью во главе) – это особым образом организованное сообщество, способное на каком-то подсознательном уровне использовать те тактики распространения и выживания, которые обеспечивают ему конкурентные преимущества перед иными чистоплотными барсуками. Ведь подобное поведение мы видели во многих местах. Не Дымером единым, так сказать.

Практически везде после российских солдат остаются мусорные кучи. И не важно чем является это место – окопом, чужой квартирой или заводским общежитием. Надпись «Не срать!» сделана не для украинцев. Они пишут эти предупреждения для себя, для своих «братушек». И это не реакция отдельного человека.

Это не приказ конкретного офицера на использования фикалий как средства обозначения захваченной территории. Это массовое поведение оккупанта – загадить чтобы владеть

В этой связи мне вспомнился еще один пример, который, как мне кажется, очень четко описывает российское поведение. Этот пример из сферы компьютерных игр. В далеком 1998 году компания Blizzard Entertaiment выпустила компьютерную игру StarCraft. Одна из трех игровых рас в этой стратегии – зерги – использовали подобную стратегию оккупации территорий. Чтобы суметь построить собственную базу им необходимо было покрыть землю специальной слизью. Только с опорой на эту слизь возможно было выстроить собственную инфраструктуру. Инфраструктура иных рас на этой слизи не может быть построена.

Во многом, кстати, схожа с россиянами и военная стратегия зергов – бесчисленные толпы слабых, но дешевых юнитов, которых не жалко, уничтожение врагов с помощью заражения ядами и бактериями, использование злобы и агрессии как врожденного фактора поведения. Компания Blizzard Entertaiment использовала в соей модели игровой вселенной поведенческий архетип врожденного разрушителя.

Ну и третье объяснение. Много исследований проведено в разрезе взаимодействия земледельческих и кочевых культур. Земледельческим культурам в целом характерно обустройство пространства под свои нужды. Земледельцы создают культуру места, трансформируют пространство под постоянное проживание, нацелены на экстенсивное использование ресурса. Кочевые культуры формируют традиции набега, нацелены на интенсификацию своих производственных процессов.

Россию в данном случае можно рассматривать как земледельческую культуру с душой кочевника

Изначально земледельческая культура была покорена и встроена в традиции кочевого господства. Российская власть соответствует ордынским принципам владения. Территория необходима не для использования, а для демонстрации господства. И лучше всего это господство демонстрировать с помощью разрушения.

Но угроза любому кочевнику – это бацилла цивилизованности. Не одна кочевая цивилизация распалась в следствии растления комфортом. Быт кочевника-завоевателя должен быть предельно прост и непритязателен. Спать на полу, гадить где придется, отбирать у покоренных что нужно и что не нужно, оставлять после себя свидетельства своего примитивного уклада – наскальные рисунки. Нежили хорошо – нечего и привыкать. Тем паче, что возвращение на родину для многих «вояк» – это возвращение в нецивилизацию. Это раскисшие дороги, грязь и нищета. Угрюмый быт сурового варвара.

Коллективное бессознательное крепостных кочевников вышло на поверхность в обычном общежитии обычного предприятия. Культура маркирует дикарей именно тем, что заставляет их проявлять свою дикарскую сущность на фоне цивилизации. И это не про психиатрию. И даже не про психологию. Это про цивилизованность и отсталость разных культурных групп. Действительно очень разных. Какой уж тут «адиннарод»?

Джерело: блог Валентина Кіма

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