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    Вийшов трейлер українського трилера, який купив Голлівуд

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    У&nbsp;головній ролі &ndash; голлівудська акторка українського походження Іванна Сахно - Вийшов трейлер українського трилера, який купив Голлівуд
    У головній ролі – голлівудська акторка українського походження Іванна Сахно

    Українські глядачі побачать фільм взимку

    Вийшов міжнародний трейлер українського фільму Let it Snow режисера Станіслава Капралова з Іванною Сахно в головній ролі.

    Як повідомлялося, нещодавно стрічку придбав найбільший у світі дистриб’ютор Lionsgate. Крім того, фільм продали до Японії, Греції, Сінгапуру, Африки, країн Близького Сходу та екс-Югославії.

    За сюжетом фільму, серед зимових гір за сноубордисткою, любителькою фрірайду, женеться чорний снігохід з безликим наїзником. Він не просто хоче знищити героїню, а розігрує видовищну криваву п'єсу.

    «Let It Snow — це сильний та захоплюючий трилер. Широкомасштабні кадри гір, що вкриті снігом, проберуть аудиторію до кісток. Сноубордисти, бережіться!» — заявив представник компанії Lionsgate Стен Вертліб.

    Головні ролі у фільмі виконують Іванна Сахно («Шпигун, який мене кинув», «Тихоокеанський рубіж: Повстання»), Алекс Хафнер («Занурення», «Радник») та Тінатін Далакішвілі («Зірка», «Любов з акцентом», «Ебігейл»).

    Трилер створено у копродукції України з США та Іспанією. Продюсер фільму — Сергій Лавренюк (Solar Media Entertainment), ко-продюсери Ян Фішер, Роджер Корбі та Станіслав Капралов.

    На території північної Америки фільм вийде в прокат у VOD форматі 22 вересня. Українські глядачі побачать фільм взимку.

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