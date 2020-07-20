Вийшов трейлер українського трилера, який купив Голлівуд



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У головній ролі – голлівудська акторка українського походження Іванна Сахно

Українські глядачі побачать фільм взимку

Вийшов міжнародний трейлер українського фільму Let it Snow режисера Станіслава Капралова з Іванною Сахно в головній ролі.

Як повідомлялося, нещодавно стрічку придбав найбільший у світі дистриб’ютор Lionsgate. Крім того, фільм продали до Японії, Греції, Сінгапуру, Африки, країн Близького Сходу та екс-Югославії.

За сюжетом фільму, серед зимових гір за сноубордисткою, любителькою фрірайду, женеться чорний снігохід з безликим наїзником. Він не просто хоче знищити героїню, а розігрує видовищну криваву п'єсу.

«Let It Snow — це сильний та захоплюючий трилер. Широкомасштабні кадри гір, що вкриті снігом, проберуть аудиторію до кісток. Сноубордисти, бережіться!» — заявив представник компанії Lionsgate Стен Вертліб.

Головні ролі у фільмі виконують Іванна Сахно («Шпигун, який мене кинув», «Тихоокеанський рубіж: Повстання»), Алекс Хафнер («Занурення», «Радник») та Тінатін Далакішвілі («Зірка», «Любов з акцентом», «Ебігейл»).

Трилер створено у копродукції України з США та Іспанією. Продюсер фільму — Сергій Лавренюк (Solar Media Entertainment), ко-продюсери Ян Фішер, Роджер Корбі та Станіслав Капралов.

На території північної Америки фільм вийде в прокат у VOD форматі 22 вересня. Українські глядачі побачать фільм взимку.