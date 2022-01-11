США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО

Штати: ніхто не може змусити нас змінити політику НАТО щодо розширення

«Ніхто не має права зачинити двері ногою», – наголосила представниця США в НАТО

Постійна представниця США в НАТО Джуліанна Сміт поки що не бачить можливості для великого компромісу з Росією щодо розширення альянсу. Про це вона сказала в інтерв'ю CNN.

У той же час США та європейські союзники залишаються прихильними діалогу.

Сміт також попередила, що якщо Росія вирішить продовжити вторгнення в Україну, Кремль зіткнувся б з величезними наслідками з боку НАТО та ЄС.

Постпред США в НАТО заявила, що не бачить «можливості для великого компромісу» щодо розширення НАТО.

«Наразі дозвольте мені бути гранично ясною – ніхто не може змусити нас змінити політику НАТО щодо розширення. Двері залишаються відчиненими. Ніхто не має права зачинити двері ногою. І будь-яке рішення про розширення, як і раніше, залишатиметься між альянсом НАТО та відповідною країною», – додала вона.

Як відомо, Росія висунула НАТО і США свої «пропозиції» щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва вимагає, аби НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.

Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що організація не піде на компроміси з Російською Федерацією стосовно майбутнього членства інших країн. Крім того, Столтенберг закликав Росію до деескалації.