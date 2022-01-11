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    США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО

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    Штати: ніхто не може змусити нас змінити політику НАТО щодо розширення - США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО

    Штати: ніхто не може змусити нас змінити політику НАТО щодо розширення

    фото: istock

    «Ніхто не має права зачинити двері ногою», – наголосила представниця США в НАТО

    Постійна представниця США в НАТО Джуліанна Сміт поки що не бачить можливості для великого компромісу з Росією щодо розширення альянсу. Про це вона сказала в інтерв'ю CNN.

    У той же час США та європейські союзники залишаються прихильними діалогу.

    Сміт також попередила, що якщо Росія вирішить продовжити вторгнення в Україну, Кремль зіткнувся б з величезними наслідками з боку НАТО та ЄС.

    Постпред США в НАТО заявила, що не бачить «можливості для великого компромісу» щодо розширення НАТО.

    «Наразі дозвольте мені бути гранично ясною – ніхто не може змусити нас змінити політику НАТО щодо розширення. Двері залишаються відчиненими. Ніхто не має права зачинити двері ногою. І будь-яке рішення про розширення, як і раніше, залишатиметься між альянсом НАТО та відповідною країною», – додала вона.

    Як відомо, Росія висунула НАТО і США свої «пропозиції» щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва вимагає, аби НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.

    Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

    Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

    Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що організація не піде на компроміси з Російською Федерацією стосовно майбутнього членства інших країн. Крім того, Столтенберг закликав Росію до деескалації.

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    Теги: Росія США НАТО політика
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    США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО