Не беруть до НАТО? Американський дипломат дав пораду Україні

Вільям Тейлор розповів, як Україні можна отримати певні безпекові вигоди, не вступаючи до НАТО

«Зробіть перший крок – отримайте статус головного союзника США поза НАТО»

Україні наразі слід зосередитись на отриманні статусу головного союзника США поза НАТО, оскільки це дасть державі певні вигоди, попри те, що не включатиме безпосередніх гарантій безпеки чи розміщення американських військ на території України у випадку нападу Росії. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Вільям Тейлор.

Також дипломат уточнив, що НАТО має погодитись на План дій щодо членства в НАТО для України, а ЄС зі свого боку має прийняти Україну. «Я вважаю, що Україна має бути членом обох організацій. Я знаю, що прагнення вступити до НАТО і ЄС прописано в Конституції України», – сказав експосол.

Дипломат також зазначив, що за отриманням Україною статусу головного союзника США поза НАТО можуть йти певні більш формальні домовленості, наприклад, такі, які мають Японія, Південна Корея, Австралія.

«Всі ці країни є головними союзниками США поза НАТО і мають додаткові оборонні угоди зі Сполученими Штатами, у тому числі гарантії безпеки. Якщо Україна та США згодні, то більше нічого не треба, ніхто інший не матиме відношення до цього. Ми можемо це зробити самостійно – Україна та США», – наголосив експосол.

Також американський дипломат пояснив, у якому випадку Путін може вдатися до вторгення в Україну.