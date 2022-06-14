Яким буде ескіз третьої марки? «Дія» нагадала про останній день опитування

Міністерство цифрової трансформації нагадало, що завтра, 15 червня, завершується голосування на вибір ескізу до поштової марки «Доброго вечора, ми з України!». Голосування триває в застосунку «Дія» та в соціальних мережах «Укрпошти».

Це буде третій поштовий випуск часів воєнного стану в Україні. Ескіз, який збере найбільшу кількість голосів, буде відтворено «Укрпоштою» на поштовій марці вже в липні. Результати оприлюднять 15 червня.

Для фінального голосування експертною радою «Укрпошти» було відібрано 5 авторських робіт — різних за змістом, стилістикою і настроєм. А загалом на конкурс на найкращий ескіз до поштової марки «Доброго вечора, ми з України!» надійшло понад 1500 робіт. Загалом у голосуванні взяли участь близько 500 тисяч українців.

Нагадаємо, 22 травня «Укрпошта» випустила у продаж марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!».

Також «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників.