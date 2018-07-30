Путін спробує спекулювати на темі заручників і Донбасу під час виборів в Україні

Володимир Путін

Жахливо, коли долі людей стають цинічним інструментом для впливу на український політичний ландшафт

«Хоча, я розумію, що вікно можливостей звужується у питанні звільнення заручників. Ми зараз як держава шукаємо всі можливості витягти наших, всі механізми ми намагаємося задіяти для того, щоб звільнити. Ви бачили, що останні тижні принесли, - і заяву саміту Україна-ЄС, де звучить вимога звільнення заручників; і заяву саміту НАТО, де звучить ця вимога; і заяву Парламентської Асамблеї ОБСЄ; і резолюцію ПАРЄ; і під час особистих зустрічей президентів Порошенка з колегами Макроном і Трампом ця тема піднімалася.

Ми готові до серйозних компромісів - передати РФ їх потєряшек, щоб забрати наших. Але Путін використовує наших заручників як той козир у кишені, і який він готовий викласти на стіл, продати, але за що? За Крим? За те, щоб залишили в спокої їх і скасували санкції? За те, щоби Росія залишилась на Донбасі, где «ихтамнет»? От в чому питання. Він просто так поки що не збирається віддавати. І точно не збирається на 36 їх обмінювати.

І ще один момент. Путін буде розігрувати цю карту, я не виключаю, перед виборами. Я не виключаю, що питання заручників Росія хоче так само використати і в якихось виборчих кампаніях так чи інакше, можливо, віддавши їх лояльним до Кремля кандидатам, щоб показати, що тільки вони вміють домовлятися з Кремлем, вести прямі переговори з ОРДЛО і т. д. Тобто, на жаль, долі людей використовуються дуже цинічно і брудно для торгу», - це цитата з мого інтерв‘ю Укрінформу, яке вийшло в агентстві напочатку липня.

Ще кілька тижнів тому я поділилися з журналістами своїми передчуттями, що Путін використовуватиме тему заручників в українській виборчій кампанії. Сьогодні ці відчуття ще гостріші. Тема «важная и актуальная» для суспільства, й Кремль буде її розігрувати по повній. Жахливо, коли долі людей стають цинічним інструментом для впливу на український політичний ландшафт. Це ми дуже гостро відчули й на останній зустрічі в Мінську. Тим не менше, ще раз направили листа РФ, цього разу від омбудсвумен Л. Денисової її візаві Т. Москальковій з пропозицією зустрітися на полях Мінська в будь - який, зручний для росіян час, аби реалізувати, нарешті, високі домовленості президентів Порошенка і Путіна, щодо гуманітарного обміну візитами і моніторингу умов утримання в‘язнів. Й, ключове - аби розблокувати процес звільнення. Нагадую - з березня місяця ми не отримали жодної відповіді від РФ на пропозицію віддати їм 36 росіян, також були відкинути в рамках Мінська всі наші пропозиції по продовженню звільнення українців з окупованих територій. Все це наводить на думку, що Кремль чекатиме старту української виборчої кампанії і потім спробує грати не лише на темі заручників, але й більш широко - Донбасу, війни і миру, підштовхуючи до «прямих переговорів» з ОРДЛО і демонструючи прихильність до певних кандидатів і партій, готових розмовляти на умовах Кремля, а не з позиції України (що робить нинішня влада й що так дратує Кремль).

Джерело: блог Ірини Геращенко

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