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    Як Bayraktar знищує російську техніку. Фантастичне відео

    Техніка РФ за кілька секунд до знищення - Як Bayraktar знищує російську техніку. Фантастичне відео
    Техніка РФ за кілька секунд до знищення

    Українські військові швидко перетворюють військову техніку росіян на металолом

    Українські військові продовжують демонструвати майстерність зі знищення російських загарбників.

    Зокрема у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано знищення безпілотником Bayraktar техніки російських окупантів.

    Нагадаємо, що «Байрактар» – це нові безпілотники, які отримала Україна. Вони вже стали на бойові чергування.

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    Теги: Росія війна безпілотник
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    Як Bayraktar знищує російську техніку. Фантастичне відео