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    Як окупант з'ясовував вартість вкраденої в українців комп'ютерної техніки (відео)

    Загарбники планують повернутися додому геть не бідними людьми, але... - Як окупант з'ясовував вартість вкраденої в українців комп'ютерної техніки (відео)
    Загарбники планують повернутися додому геть не бідними людьми, але...

    «В принципе, эта командировка меня окупила», – радіє російський окупант

    Російські окупанти розглядають облогу Києва, як можливість забезпечити собі «безбідне» життя.

    Про це свідчать майже всі розмови загарбників, які наразі перебувають у Київській області, і які регулярно перехоплює СБУ.

    Ці окупанти вважають, що доля «посміхнулася їм», адже поблизу столиці більше можливостей для мародерства. Тож планують повернутися додому геть не бідними людьми.

    Увага! Присутня ненормативна лексика!

    Ось цей «вояка» просить рідних дізнатися ціну «нажитої» відеокарти та інших комплектуючих до комп’ютера. Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок: «В принципе, эта командировка меня окупила».

    Не засмучується навіть, що на його Батьківщині ціни пішли угору.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Як окупант з'ясовував вартість вкраденої в українців комп'ютерної техніки (відео)