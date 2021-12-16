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    Загорання маршрутки в Ірпені: поліція озвучила версію пожежі (фото)

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    Автобус вигорів повністю - Загорання маршрутки в Ірпені: поліція озвучила версію пожежі (фото)
    Автобус вигорів повністю
    фото: Нацполіція

    Загоряння маршрутного автобуса виникло під час руху

    Поліцейські Київщини встановлюють обставини загоряння маршрутки в Ірпені. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, 16 грудня вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Соборній в Ірпені горить мікроавтобус.

    Маршрутка згоріла вщент.

    На місці події працює слідчо-оперативна група відділу поліції №2 (м. Ірпінь) Бучанського районного управління поліції.

    Правоохоронці встановили, що загоряння маршрутного автобуса почалося ще під час руху. Пожежу ліквідували рятувальники. В салоні перебувало 20 пасажирів, ніхто не постраждав.

    За попередньою інформацією, пожежа трапилася внаслідок несправності проводки.

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    Загорання маршрутки в Ірпені: поліція озвучила версію пожежі (фото)
    Загорання маршрутки в Ірпені: поліція озвучила версію пожежі (фото)
    фото: Нацполіція

    Раніше соцмережі повідомили, що в місті Ірпінь вщент згорів маршрутний автобус сполученням Ірпінь-Київ №420.

    Теги: Національна поліція України пожежа громадський транспорт Київщина рятувальники
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    Загорання маршрутки в Ірпені: поліція озвучила версію пожежі (фото)