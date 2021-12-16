Загорання маршрутки в Ірпені: поліція озвучила версію пожежі (фото)
Загоряння маршрутного автобуса виникло під час руху
Поліцейські Київщини встановлюють обставини загоряння маршрутки в Ірпені. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Так, 16 грудня вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Соборній в Ірпені горить мікроавтобус.
Маршрутка згоріла вщент.
На місці події працює слідчо-оперативна група відділу поліції №2 (м. Ірпінь) Бучанського районного управління поліції.
Правоохоронці встановили, що загоряння маршрутного автобуса почалося ще під час руху. Пожежу ліквідували рятувальники. В салоні перебувало 20 пасажирів, ніхто не постраждав.
За попередньою інформацією, пожежа трапилася внаслідок несправності проводки.
Раніше соцмережі повідомили, що в місті Ірпінь вщент згорів маршрутний автобус сполученням Ірпінь-Київ №420.