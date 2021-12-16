Під час пожежі у столичній багатоповерхівці загинув чоловік

Пожежа виникла у квартирі на шостому поверсі

Причини пожежі в квартирі встановлюватимуть правоохоронці

16 грудня сталась пожежа в багатоповерховому будинку на вул. Ушинського, 29 у Солом`янському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 11:06.

Пожежа сталася на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Під час проведення розвідки вогнеборцями було встановлено, що в квартирі палають речі домашнього вжитку та меблі.

Під час ліквідації пожежі в кімнаті було виявлено чоловіка, 1951 року народження, без ознак життя.

Пожежу на площі 20 кв. м було ліквідовано об 11:53.

Внаслідок пожежі згорів диван, меблі та особисті речі, було пошкоджено обшивку балкона, який розташований на поверх вище.

До ліквідації було залучено три одиниці техніки а також 13 чоловік особового складу ДСНС.

Причини та обставини пожежі встановлюються правоохоронцями.

Як повідомлялося, 14 грудня сталась пожежа в будинку на вул. Тодося Осьмачки, 58-А в Деснянському районі столиці. Квартира вигоріла вщент. Під час ліквідації на свіже повітря було евакуйовано 13 осіб