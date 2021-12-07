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    Ліки за полісом: МОЗ запускає пілотний проєкт медичного страхування

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    Проєкт запускають у Рівному, Сумах, Запоріжжі, Одесі, Харкові та Києві - Ліки за полісом: МОЗ запускає пілотний проєкт медичного страхування
    Проєкт запускають у Рівному, Сумах, Запоріжжі, Одесі, Харкові та Києві
    фото з відкритих джерел

    Страховка коштуватиме 120 грн на місяць

    Міністерство охорони здоров'я України підписало меморандум для впровадження пілотного проєкту добровільного фармакологічного медичного страхування. Він запускається у шести містах країни, йдеться на сайті міністерства.

    «Пілотний проєкт з фармакологічного страхування – це можливість зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет за рахунок добровільного медичного страхування», – зазначив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

    За оцінками МОЗ, щороку українці залишають в аптеках близько 60 млрд гривень. А понад 50% з них витрачають на ліки без доведеної ефективності та за необґрунтованими призначеннями.

    Проєкт запускають у Рівному, Сумах, Запоріжжі, Одесі, Харкові та Києві.

    В рамках страхування можна буде отримати компенсацію на ліки, які призначаються під час амбулаторного лікування. Це стосуватиметься препаратів, які не входять до програми «Доступні ліки», і вартість яких не відшкодовується державою.

    Щоб взяти участь у проєкті, пацієнт повинен придбати страховий поліс та повідомити про це свого лікаря. Пацієнт платитиме 120 гривень на місяць та отримає можливість використати страхову суму у розмірі 20 тисяч гривень у разі призначення ліків, що не входять до програми «Доступні ліки».

    Щоб отримати ліки за страховим полісом у разі хвороби, пацієнт повинен прийти до лікаря, обстежитись, а потім він отримає рецепт на ліки.

    Препарати, що входять до програми фармакологічного страхування, автоматично бронюються в аптеці. Пацієнт отримує повідомлення з інформацією про аптеку, де можна забрати ліки. Оплата ліків страховою компанією здійснюється автоматично, без залучення пацієнта чи лікаря.

    Страховий поліс можна буде оформити з наступного року через Приват24 або в одній з компаній, які входять у ці об’єднання.

    Нагадаємо, раніше МОЗ порахував, скільки грошей українці витрачають в аптеках.

    Також ми повідомляли, що у 2020 році українці витратили 14 млрд грн на ліки без доведеної ефективності. Деякі з цих препаратів позиціонувалися як протидія Covid-19.

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    Теги: медицина хвороби ліки медичні препарати лікарські препарати рецепт страхування Віктор Ляшко
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    Ліки за полісом: МОЗ запускає пілотний проєкт медичного страхування