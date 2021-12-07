Ліки за полісом: МОЗ запускає пілотний проєкт медичного страхування

Страховка коштуватиме 120 грн на місяць

Міністерство охорони здоров'я України підписало меморандум для впровадження пілотного проєкту добровільного фармакологічного медичного страхування. Він запускається у шести містах країни, йдеться на сайті міністерства.

«Пілотний проєкт з фармакологічного страхування – це можливість зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет за рахунок добровільного медичного страхування», – зазначив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

За оцінками МОЗ, щороку українці залишають в аптеках близько 60 млрд гривень. А понад 50% з них витрачають на ліки без доведеної ефективності та за необґрунтованими призначеннями.

Проєкт запускають у Рівному, Сумах, Запоріжжі, Одесі, Харкові та Києві.

В рамках страхування можна буде отримати компенсацію на ліки, які призначаються під час амбулаторного лікування. Це стосуватиметься препаратів, які не входять до програми «Доступні ліки», і вартість яких не відшкодовується державою.

Щоб взяти участь у проєкті, пацієнт повинен придбати страховий поліс та повідомити про це свого лікаря. Пацієнт платитиме 120 гривень на місяць та отримає можливість використати страхову суму у розмірі 20 тисяч гривень у разі призначення ліків, що не входять до програми «Доступні ліки».

Щоб отримати ліки за страховим полісом у разі хвороби, пацієнт повинен прийти до лікаря, обстежитись, а потім він отримає рецепт на ліки.

Препарати, що входять до програми фармакологічного страхування, автоматично бронюються в аптеці. Пацієнт отримує повідомлення з інформацією про аптеку, де можна забрати ліки. Оплата ліків страховою компанією здійснюється автоматично, без залучення пацієнта чи лікаря.

Страховий поліс можна буде оформити з наступного року через Приват24 або в одній з компаній, які входять у ці об’єднання.

Нагадаємо, раніше МОЗ порахував, скільки грошей українці витрачають в аптеках.

Також ми повідомляли, що у 2020 році українці витратили 14 млрд грн на ліки без доведеної ефективності. Деякі з цих препаратів позиціонувалися як протидія Covid-19.

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