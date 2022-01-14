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    Як тренуються добровольці територіальної оборони (відео)

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    Збройні Сили готові дати відсіч агресору - Як тренуються добровольці територіальної оборони (відео)
    Збройні Сили готові дати відсіч агресору
    фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces

    Коли стотисячне російське військо стоїть на кордоні з Україною, кожен має бути готовим чинити опір

    Поки наші війська боронять Батьківщину, активні громадяни не сидять склавши руки у тилу. Все більше людей приєднуються до загонів територіальної оборони.

    Про одного з них розповіли журналісти ВВС.

    Василю Григоруку 28 років. У нього дві роботи, власний бізнес і хобі. А ще він щотижня тренується в батальйоні територіальної оборони Києва. Усе почалося восени 2020 року, коли Василь побачив допис у Facebook, де розповідалося про те, як кияни збираються захищати столицю.

    Зараз, коли стотисячне російське військо стоїть на кордоні з Україною, чоловік каже, що готовий чинити опір.

    Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов озвучив два головні плани Путіна. Тим часом США визначилися із набором екстрених санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

    Напередодні у Сенат США надійшли жорсткі санкції проти Росії, які зачеплять Путіна. Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

    До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

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    Теги: ЗСУ зброя РНБО добровольці навчання
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    Як тренуються добровольці територіальної оборони (відео)