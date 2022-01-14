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    Думки вголос

    Сховатись у Києві від війни не вийде – вона вже тут

    • Мирослав Гай

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    Російська армія поруч, але панікувати не треба, поки наша армія пильнує - Сховатись у Києві від війни не вийде – вона вже тут
    Російська армія поруч, але панікувати не треба, поки наша армія пильнує
    фото з відкритих джерел

    Противник хоче навести хаос та страх – давайте покажемо йому спокій

    11 січня Російська Федерація оголосила про початок військових навчань біля кордонів України.

    Такі навчання взимку проводилися рідко та в найдраматичніші періоди цієї війни.

    Окрім бойових частин у таких заходах завжди беруть участь підрозділи інформаційних операцій завданням яких є не маневри, а інформаційно-психологічні операції, які направлені на збройні сили противника і населення на території країни противника (України, країн НАТО тощо) .

    Саме підрозділи ІПСО РФ стоять за масовими «мінуваннями» усіх шкіл, еропортів та метро за останній тиждень в Києві і Україні.

    Які цілі ставить противник? Їх багато, тому приведу декілька.

    • Паніка серед населення.
    • Ускладнення роботи державних установ.
    • Параліч транспорту.
    • Відволікання комунальних служб, правоохоронних органів і спецслужб, а також органів влади та військово-політичного керівництва.
    • Створення звички млявого реагування на такі загрози та зниження пильності, аби в майбутньому полегшити диверсійним групам противника виконання завданнь.

    І т.д, і т.д, і т.д...

    Війна іде по всім фронтам. І сховатися від неї у Києві не вийде – вона вже тут....

    Що робити?

    1. Орієнтуватися на офіційні джерела інформації.
    2. Не панікувати і вивчити інструкції поведінки під час загрози теракту або мінно-вибуховій загрозі – знайдете за хештегом.
    3. Противник хоче хаосу і паніки – давайте покажемо йому спокій, взаємоповагу та взаємопідтримку під час кризи. Ми одна нація та один народ.

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    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія зброя війна навчання
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    Сховатись у Києві від війни не вийде – вона вже тут