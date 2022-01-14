Сховатись у Києві від війни не вийде – вона вже тут

Російська армія поруч, але панікувати не треба, поки наша армія пильнує

Противник хоче навести хаос та страх – давайте покажемо йому спокій

11 січня Російська Федерація оголосила про початок військових навчань біля кордонів України.

Такі навчання взимку проводилися рідко та в найдраматичніші періоди цієї війни.

Окрім бойових частин у таких заходах завжди беруть участь підрозділи інформаційних операцій завданням яких є не маневри, а інформаційно-психологічні операції, які направлені на збройні сили противника і населення на території країни противника (України, країн НАТО тощо) .

Саме підрозділи ІПСО РФ стоять за масовими «мінуваннями» усіх шкіл, еропортів та метро за останній тиждень в Києві і Україні.

Які цілі ставить противник? Їх багато, тому приведу декілька.

Паніка серед населення.

Ускладнення роботи державних установ.

Параліч транспорту.

Відволікання комунальних служб, правоохоронних органів і спецслужб, а також органів влади та військово-політичного керівництва.

Створення звички млявого реагування на такі загрози та зниження пильності, аби в майбутньому полегшити диверсійним групам противника виконання завданнь.

І т.д, і т.д, і т.д...

Війна іде по всім фронтам. І сховатися від неї у Києві не вийде – вона вже тут....

Що робити?

Орієнтуватися на офіційні джерела інформації. Не панікувати і вивчити інструкції поведінки під час загрози теракту або мінно-вибуховій загрозі – знайдете за хештегом. Противник хоче хаосу і паніки – давайте покажемо йому спокій, взаємоповагу та взаємопідтримку під час кризи. Ми одна нація та один народ.

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Джерело: блог Мирослава Гая

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