Сховатись у Києві від війни не вийде – вона вже тут
Противник хоче навести хаос та страх – давайте покажемо йому спокій
11 січня Російська Федерація оголосила про початок військових навчань біля кордонів України.
Такі навчання взимку проводилися рідко та в найдраматичніші періоди цієї війни.
Окрім бойових частин у таких заходах завжди беруть участь підрозділи інформаційних операцій завданням яких є не маневри, а інформаційно-психологічні операції, які направлені на збройні сили противника і населення на території країни противника (України, країн НАТО тощо) .
Саме підрозділи ІПСО РФ стоять за масовими «мінуваннями» усіх шкіл, еропортів та метро за останній тиждень в Києві і Україні.
Які цілі ставить противник? Їх багато, тому приведу декілька.
- Паніка серед населення.
- Ускладнення роботи державних установ.
- Параліч транспорту.
- Відволікання комунальних служб, правоохоронних органів і спецслужб, а також органів влади та військово-політичного керівництва.
- Створення звички млявого реагування на такі загрози та зниження пильності, аби в майбутньому полегшити диверсійним групам противника виконання завданнь.
І т.д, і т.д, і т.д...
Війна іде по всім фронтам. І сховатися від неї у Києві не вийде – вона вже тут....
Що робити?
- Орієнтуватися на офіційні джерела інформації.
- Не панікувати і вивчити інструкції поведінки під час загрози теракту або мінно-вибуховій загрозі – знайдете за хештегом.
- Противник хоче хаосу і паніки – давайте покажемо йому спокій, взаємоповагу та взаємопідтримку під час кризи. Ми одна нація та один народ.
Розповсюдьте цю інформацію.
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Джерело: блог Мирослава Гая