Як український «Ураган» нищить окупантів. Яскраве відео.

Загарбники надовго запам'ятають наші «Урагани»

У мережі було розміщене відео роботи української реактивної системи залпового вогню «Ураган».

«Ураган» – реактивна система залпового вогню калібру 220 мм, розроблена в СРСР.

Комплекс має бойову і транспортну машини, які базуються на доопрацьованому шасі ЗІЛ-135ЛМ.

Система несе 16 реактивних снарядів масою по 280 кг кожен, які здатна випустити залпом за 20 секунд.

Нагадаємо, що на запорізькому напрямку окупанти застосували важку вогнеметну систему «Солнцепек» проти своїх же позицій.