Окупанти знищили власні позиції з вогнеметної системи «Солнцепек»

На Запорізькому напрямку росіяни вгатили по своїх

Окупанти застосували важку вогнеметну систему «Солнцепек» проти своїх же позицій. Трапилося це 8 травня на Запорізькому напрямку. Про подію повідомив 97 Піхотний батальйон 60-ої окремої піхотної бригади. Українські військові висловили задоволення діями російських окупантів.

«Такі дії позитивно сприймаються та всіляко підтримуються українськими військовими. Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас є одне зауваження – паліть себе на території Росії. Бо в Україні вам зовсім не раді!», – пожартували українські військові.

Раніше українські воїни-розвідники після виконання бойового завдання в тилу російських військ спалили ворожий танк. Зазначається, що екіпаж ворожого танка перед цим був «по-тихому» знищений.

«Російські окупанти, Ми на багато ближче, ніж ви думаєте! Завжди з’являємося там, де нас не чекають. І ми вас всіх знищимо! Слава ДШВ!» – заявили розвідники.

Як повідомлялося, сьогодні на сході України військові знищили вісім ворожих танків.

Також в акваторії Чорного моря поруч з островом Зміїний українські військові за допомогою безпілотників «Байрактар» знищили російський катер типу «Серна».

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