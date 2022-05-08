Чому нічого не чути про військову деблокаду Маріуполя

Життя кожного українського захисника є священним для української держави

Давайте відверто. Кожна гаряча точка в Україні, де триває опір російським військам – у фокусі уваги Офісу президента. Це щоденна комунікація та оперативні рішення, на прийняття яких інколи є лише хвилини. Бійці «Азова», які утримують оборону на заводі «Азовсталь» – це герої сьогодення. Говорю про це без пафосу та без вагань, у нас із хлопцями були дуже відверті розмови. Особисто в мене в тому числі. Не все, безумовно, можна оприлюднювати. Наразі ми знаходимося в постійній комунікації. І я повністю розумію їхній емоційний стан – для росіян сьогодні взагалі немає гальм, коли виникає питання «Азовсталі». Ні репутаційних, ні гуманістичних, ні публічних запобіжників. Вони прагнуть знищення в прямому ефірі. Ми прагнемо збереження життів наших героїв. Кожна розмова президента з іноземними лідерами та міжнародними організаціями починається та закінчується словом «Азовсталь». Ми прораховуємо всі можливі формули та формати, а якщо історія міжнародного права таких форматів немає – пропонуємо нові.

На сьогоднішній день, за посередництва ООН, Офісу президента вдалося організувати евакуацію цивільних осіб – жінок, дітей, людей похилого віку, що знаходилися на заводі «Азовсталь». Все це було б неможливо без допомоги на місці хлопців з «Азовсталі», що відкопували та супроводжували цивільних. Деякі з них заплатили за це своїм життям. Ми не вважаємо цю місію завершеною доки не заберемо всіх наших людей.

Життя кожного українського захисника є священним для української держави – це аксіома для нас. Захисники «Азовсталі» – хлопці з «Азова», поліції, прикордонної служби, військові – стали живим символом України. Ми робимо все, аби їх врятувати.

На мій погляд, енергія суспільства сьогодні має бути скерована не на звернення до військово-політичного керівництва всередині країни, бо ми максимально зосередженні на пошуку рішень, а на суспільства західних країн, світових лідерів та міжнародних організацій. Аби вони також тиснули на російську сторону. Особливо ті з них, хто роками мав з ними прекрасні бізнесові та лобістські стосунки. Ставайте поряд з нами. Ставайте посередниками. Доводьте росіянам, що репутація, гуманізм мають значення.

Що стосується питання військової деблокади Маріуполя – це виключна компетенція Збройних сил України. Якщо б була бодай одна можливість провести деблокаду військовим шляхом – вона була б використана керівництвом ЗСУ. Збройні Сили сьогодні роблять надзусилля, аби ця можливість з‘явилася у видимій перспективі. Але питання військових заходів та планів точно не є предметом суспільного обговорення.

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