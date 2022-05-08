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    Думки вголос

    Чому нічого не чути про військову деблокаду Маріуполя

    • Михайло Подоляк

      радник голови Офісу президента

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    Питання військової деблокади Маріуполя&nbsp;&ndash;&nbsp;це виключна компетенція Збройних сил України - Чому нічого не чути про військову деблокаду Маріуполя
    Питання військової деблокади Маріуполя – це виключна компетенція Збройних сил України

    Життя кожного українського захисника є священним для української держави

    Давайте відверто. Кожна гаряча точка в Україні, де триває опір російським військам – у фокусі уваги Офісу президента. Це щоденна комунікація та оперативні рішення, на прийняття яких інколи є лише хвилини. Бійці «Азова», які утримують оборону на заводі «Азовсталь» це герої сьогодення. Говорю про це без пафосу та без вагань, у нас із хлопцями були дуже відверті розмови. Особисто в мене в тому числі. Не все, безумовно, можна оприлюднювати. Наразі ми знаходимося в постійній комунікації. І я повністю розумію їхній емоційний стан – для росіян сьогодні взагалі немає гальм, коли виникає питання «Азовсталі». Ні репутаційних, ні гуманістичних, ні публічних запобіжників. Вони прагнуть знищення в прямому ефірі. Ми прагнемо збереження життів наших героїв. Кожна розмова президента з іноземними лідерами та міжнародними організаціями починається та закінчується словом «Азовсталь». Ми прораховуємо всі можливі формули та формати, а якщо історія міжнародного права таких форматів немає пропонуємо нові.

    На сьогоднішній день, за посередництва ООН, Офісу президента вдалося організувати евакуацію цивільних осіб жінок, дітей, людей похилого віку, що знаходилися на заводі «Азовсталь». Все це було б неможливо без допомоги на місці хлопців з «Азовсталі», що відкопували та супроводжували цивільних. Деякі з них заплатили за це своїм життям. Ми не вважаємо цю місію завершеною доки не заберемо всіх наших людей.

    Життя кожного українського захисника є священним для української держави це аксіома для нас. Захисники «Азовсталі» хлопці з «Азова», поліції, прикордонної служби, військові стали живим символом України. Ми робимо все, аби їх врятувати.

    На мій погляд, енергія суспільства сьогодні має бути скерована не на звернення до військово-політичного керівництва всередині країни, бо ми максимально зосередженні на пошуку рішень, а на суспільства західних країн, світових лідерів та міжнародних організацій. Аби вони також тиснули на російську сторону. Особливо ті з них, хто роками мав з ними прекрасні бізнесові та лобістські стосунки. Ставайте поряд з нами. Ставайте посередниками. Доводьте росіянам, що репутація, гуманізм мають значення.

    Що стосується питання військової деблокади Маріуполя це виключна компетенція Збройних сил України. Якщо б була бодай одна можливість провести деблокаду військовим шляхом вона була б використана керівництвом ЗСУ. Збройні Сили сьогодні роблять надзусилля, аби ця можливість з‘явилася у видимій перспективі. Але питання військових заходів та планів точно не є предметом суспільного обговорення.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Маріуполь росія окупанти Донбас ЗСУ ООН війна Азов Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Чому нічого не чути про військову деблокаду Маріуполя