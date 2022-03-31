Маріуполь зараз. Жахливі кадри з дрона (відео)
Місто й досі знаходиться під постійними обстрілами з боку окупантів
В інтернет виклали відео, зняте за допомогою дрона, з висоти пташиного польоту. На ньому видно стан Маріуполя після місяця блокади.
Спочатку камера пролітає над зруйнованим драмтеатром. Там досі чітко видно напис ДІТИ.
Потім показується зруйнований центр міста, а далі жахливі кадри з житлових масивів, де кожен будинок має пошкодження.
Також, в мережі з’явилися свіжі фото руйнувань, спричинених російськими окупантами в Маріуполі.
На фото можна побачити обстріляні та зруйновані будинки у лівобережній частині Маріуполя.
Крім будівель, від російських обстрілів постраждали і автомобілі жителів міста.
Нагадаємо, заступник міського голови Сергій Орлов заявляв, що у Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.
Також, російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».
Також рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.