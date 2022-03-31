Маріуполь зараз. Жахливі кадри з дрона (відео)

Місто й досі знаходиться під постійними обстрілами з боку окупантів

В інтернет виклали відео, зняте за допомогою дрона, з висоти пташиного польоту. На ньому видно стан Маріуполя після місяця блокади.

Спочатку камера пролітає над зруйнованим драмтеатром. Там досі чітко видно напис ДІТИ.

Потім показується зруйнований центр міста, а далі жахливі кадри з житлових масивів, де кожен будинок має пошкодження.

Також, в мережі з’явилися свіжі фото руйнувань, спричинених російськими окупантами в Маріуполі.

На фото можна побачити обстріляні та зруйновані будинки у лівобережній частині Маріуполя.

Крім будівель, від російських обстрілів постраждали і автомобілі жителів міста.

Нагадаємо, заступник міського голови Сергій Орлов заявляв, що у Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.

Також, російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».

Також рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.