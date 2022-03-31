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    Маріуполь зараз. Жахливі кадри з дрона (відео)

    Місто-герой досі тримається! - Маріуполь зараз. Жахливі кадри з дрона (відео)
    Місто-герой досі тримається!
    скріншот з відео

    Місто й досі знаходиться під постійними обстрілами з боку окупантів

    В інтернет виклали відео, зняте за допомогою дрона, з висоти пташиного польоту. На ньому видно стан Маріуполя після місяця блокади.

    Спочатку камера пролітає над зруйнованим драмтеатром. Там досі чітко видно напис ДІТИ.

    Потім показується зруйнований центр міста, а далі жахливі кадри з житлових масивів, де кожен будинок має пошкодження.

    Також, в мережі з’явилися свіжі фото руйнувань, спричинених російськими окупантами в Маріуполі.

    На фото можна побачити обстріляні та зруйновані будинки у лівобережній частині Маріуполя.

    Крім будівель, від російських обстрілів постраждали і автомобілі жителів міста.

    Нагадаємо, заступник міського голови Сергій Орлов заявляв, що у Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.

    Також, російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».

    Також рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполь зараз. Жахливі кадри з дрона (відео)