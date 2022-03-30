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    Що залишилося від знищеного рашистами лівого берега Маріуполя (фото)

    Лівобережна частина Маріуполя фактично знищена російськими окупантами - Що залишилося від знищеного рашистами лівого берега Маріуполя (фото)
    Лівобережна частина Маріуполя фактично знищена російськими окупантами
    фото: Telegram-канал «Мариуполь сейчас»

    Лівобережна частина Маріуполя постійно обстрілюється російськими окупантами

    В мережі з’явилися свіжі фото руйнувань, спричинених російськими окупантами в Маріуполі. Світлини оприлюднив Telegram-канал «Мариуполь сейчас».

    На фото можна побачити обстріляні та зруйновані будинки у лівобережній частині Маріуполя.

    Крім будівель, від російських обстрілів постраждали і автомобілі жителів міста.

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    Що залишилося від знищеного рашистами лівого берега Маріуполя (фото)
    Що залишилося від знищеного рашистами лівого берега Маріуполя (фото)
    Що залишилося від знищеного рашистами лівого берега Маріуполя (фото)
    Що залишилося від знищеного рашистами лівого берега Маріуполя (фото)
    Що залишилося від знищеного рашистами лівого берега Маріуполя (фото)
    Що залишилося від знищеного рашистами лівого берега Маріуполя (фото)
    Що залишилося від знищеного рашистами лівого берега Маріуполя (фото)
    Що залишилося від знищеного рашистами лівого берега Маріуполя (фото)
    Що залишилося від знищеного рашистами лівого берега Маріуполя (фото)
    Що залишилося від знищеного рашистами лівого берега Маріуполя (фото)

    Нагадаємо, заступник міського голови Сергій Орлов заявляв, що у Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.

    Також, російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».

    Також рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.

    Іншим об’єктом обстрілу з боку російських окупантів став пологовий будинок. Після бомбардування цього «стратегічного об’єкта» рашисти заявили, що жодних породіль і немовлят у ньому не було, а приміщення пологового використовували як базу бійці полку «Азов».

    Крім власне сухопутних атак, окупанти також обстрілюють Маріуполь і з моря.

    Українська влада дізналася, що облогою і знищенням Маріуполя особисто керує генерал-полковник Михайло Мізінцев. Сам Мізінцев був відповідальним за «спецоперацію» у Сирії.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Що залишилося від знищеного рашистами лівого берега Маріуполя (фото)