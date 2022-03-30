Що залишилося від знищеного рашистами лівого берега Маріуполя (фото)

Лівобережна частина Маріуполя постійно обстрілюється російськими окупантами

В мережі з’явилися свіжі фото руйнувань, спричинених російськими окупантами в Маріуполі. Світлини оприлюднив Telegram-канал «Мариуполь сейчас».

На фото можна побачити обстріляні та зруйновані будинки у лівобережній частині Маріуполя.

Крім будівель, від російських обстрілів постраждали і автомобілі жителів міста.

Нагадаємо, заступник міського голови Сергій Орлов заявляв, що у Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.

Також, російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».

Також рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.

Іншим об’єктом обстрілу з боку російських окупантів став пологовий будинок. Після бомбардування цього «стратегічного об’єкта» рашисти заявили, що жодних породіль і немовлят у ньому не було, а приміщення пологового використовували як базу бійці полку «Азов».

Крім власне сухопутних атак, окупанти також обстрілюють Маріуполь і з моря.

Українська влада дізналася, що облогою і знищенням Маріуполя особисто керує генерал-полковник Михайло Мізінцев. Сам Мізінцев був відповідальним за «спецоперацію» у Сирії.

Читайте також: