Окупанти розбомбили школу та клуб у Кам'янці (відео)

Авіаудари знову обрушилися не на військові об'єкти

У місті Кам'янка Харківської області російські війська розбомбили школу та клуб культури. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

«Кам'янка. Авіаударами зруйновано школу та клуб. 10.03.2022 року», – говориться у повідомлені.

Нагадаємо, рятувальники у Харкові та області продовжують розбирати завали після бомбардування житлових будинків, також знищено найбільший торгово-розважальний комплекс «Нікольський».

Триває п’ятнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку.