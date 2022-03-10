  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Окупанти розбомбили школу та клуб у Кам'янці (відео)

    Окупанти розбомбили школу та клуб у Кам'янці (відео)
    фото: скріншот із відео

    Авіаудари знову обрушилися не на військові об'єкти

    У місті Кам'янка Харківської області російські війська розбомбили школу та клуб культури. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

    «Кам'янка. Авіаударами зруйновано школу та клуб. 10.03.2022 року», – говориться у повідомлені.

    Нагадаємо, рятувальники у Харкові та області продовжують розбирати завали після бомбардування житлових будинків, також знищено найбільший торгово-розважальний комплекс «Нікольський».

    Триває п’ятнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку.

    Читайте також: Російські окупанти перетворили Харків на згарище: фото знищеної Салтівки
    Теги: Росія окупанти війна Україна Черкащина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти розбомбили школу та клуб у Кам'янці (відео)