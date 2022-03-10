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    Думки вголос

    Україна має націоналізувати все майно відомих колаборантів

    Окупанти все ще продовжують руйнувати нашу країну - Україна має націоналізувати все майно відомих колаборантів
    Окупанти все ще продовжують руйнувати нашу країну
    з відкритих джерел

    Триває 15 доба відкритої війни Росії проти України

    За пару днів до початку війни різні депутати розповідали мені про те, як окремі представники ОПЗЖ, зокрема відомий колаборант Качний, хизувалися в кулуарах тим, що вони заздалегідь узгодили з росіянами території, якими вони будуть керувати за підтримки окупаційних військ, і глузливо пропонували проукраїнським депутатам тікати з країни.

    Все це відбувалося, наголошую, до вторгнення, себто колаборантам було достеменно про нього відомо і вони перебували на зв‘язку з представниками російських спецслужб.

    Зараз ВР готує законопроект про націоналізацію активів росіян і колаборантів. Вважаю, що майно державних зрадників Качного, Мураєва, Киви та інших має бути націоналізоване, а нерухомість – передана постраждалим, які втратили домівки.

    Це стосується й медійної обслуги ОПЗЖ та інших політичних проектів – менеджементу та пропагандистів проросійських ЗМІ, які зробили все для підготовки вторгнення. Колективні Діана Панченко і Макс Назаров мають нести відповідальність вже зараз.

    Джерело: блог Сергія Іванова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: окупанти нерухомість війна гроші майно колабораціонізм #stoprussia
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    Україна має націоналізувати все майно відомих колаборантів