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    Як змінити місце голосування перед другим туром президентських виборів

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    Як змінити місце голосування перед другим туром президентських виборів

    Ви вже змінювали місце голосування перед першим туром? Вам доведеться повторити цю процедуру

    У разі призначення повторного голосування, виборцям, які перебуватимуть не за своєю виборчою адресою та бажатимуть проголосувати, потрібно повторно не пізніше ніж за п’ять днів до дня повторного голосування (21 квітня) звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців щодо тимчасової зміни місця голосування.

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