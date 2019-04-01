Як змінити місце голосування перед другим туром президентських виборів
-
Розсилка
Ви вже змінювали місце голосування перед першим туром? Вам доведеться повторити цю процедуру
У разі призначення повторного голосування, виборцям, які перебуватимуть не за своєю виборчою адресою та бажатимуть проголосувати, потрібно повторно не пізніше ніж за п’ять днів до дня повторного голосування (21 квітня) звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців щодо тимчасової зміни місця голосування.
Читайте також
Читайте також: Догрались. Як Зеленський збирається перемагати Порошенка
Вибори Президента України 2019
ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
-
Зеленський Володимир Олександрович30.34%
-
Порошенко Петро Олексійович16.02%
-
Тимошенко Юлія Володимирівна13.28%
-
Бойко Юрій Анатолійович11.54%
-
Гриценко Анатолій Степанович7.02%
-
Смешко Ігор Петрович5.96%
-
Ляшко Олег Валерійович5.34%
-
Вілкул Олександр Юрійович4.29%
-
Кошулинський Руслан Володимирович1.64%
-
Тимошенко Юрій Володимирович0.61%
-
Шевченко Олександр Леонідович0.56%
-
Наливайченко Валентин Олександрович0.23%
-
Богомолець Ольга Вадимівна0.18%
-
Балашов Геннадій Вікторович0.17%
-
Безсмертний Роман Петрович0.14%
-
Бондар Віктор Васильович0.11%
-
Тарута Сергій Олексійович0.10%
-
Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
-
Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
-
Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
-
Богословська Інна Германівна0.09%
-
Петров Володимир Володимирович0.08%
-
Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
-
Каплін Сергій Миколайович0.08%
-
Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
-
Мороз Олександр Олександрович0.06%
-
Журавльов Василь Миколайович0.05%
-
Кривенко Віктор Миколайович0.04%
-
Кива Ілля Володимирович0.03%
-
Габер Микола Олександрович0.03%
-
Ващенко Олександр Михайлович0.03%
-
Данилюк Олександр Володимирович0.02%
-
Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
-
Соловйов Олександр Миколайович0.02%
-
Новак Андрій Яремович0.02%
-
Купрій Віталій Миколайович0.02%
-
Ригованов Руслан Олександрович0.02%
-
Насіров Роман Михайлович0.01%
-
Носенко Сергій Михайлович0.01%