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    За маску - до в’язниці. У Франції посилюють закон, щоб приборкати протести

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    За маску - до в’язниці. У Франції посилюють закон, щоб приборкати протести

    Французький парламент посилює контроль за протестними акціями.

    Тепер за маску на обличчі можна буде потрапити до в’язниці, а місцева влада зможе забороняти хуліганам, які особливо проявили себе, брати участь в демонстраціях.

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    Нагадаємо, масштабні протести спалахнули у Франції в листопаді 2018 року і супроводжувалися зіткненнями демонстрантів з поліцією, а також актами вандалізму.

    Мітингувальники, зокрема, виступали проти наміру влади ввести податок, який би призвів до зростання цін на бензин і дизель, а також вимагали підвищення мінімальної зарплати.

    Джерело: Радіо Свобода

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