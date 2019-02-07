За маску - до в’язниці. У Франції посилюють закон, щоб приборкати протести



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Французький парламент посилює контроль за протестними акціями.

Тепер за маску на обличчі можна буде потрапити до в’язниці, а місцева влада зможе забороняти хуліганам, які особливо проявили себе, брати участь в демонстраціях.

Нагадаємо, масштабні протести спалахнули у Франції в листопаді 2018 року і супроводжувалися зіткненнями демонстрантів з поліцією, а також актами вандалізму.

Мітингувальники, зокрема, виступали проти наміру влади ввести податок, який би призвів до зростання цін на бензин і дизель, а також вимагали підвищення мінімальної зарплати.

Джерело: Радіо Свобода