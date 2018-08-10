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    Заробітчани з України: куди і на які роботи вони їздять

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    Заробітчани з України: куди і на які роботи вони їздять

    Масова трудова міграція створює високі ризики для України

    Трудова міграція з України загрожує економіці, вважає голова Ради НБУ Богдан Данилишин. Куди ж українці виїжджають на заробітки і чим займаються за кордоном?

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    Масштаб міграційних процесів з України свідчить про необхідність проведення другого Всеукраїнського перепису населення, запланованого у 2012 році і тричі відкладеного на 2013, 2016 та 2020 рік.

    Про це йдеться в звіті Національного банку України щодо фінансової стабільності.

    Нацбанк зазначив, що точний облік трудових мігрантів неможливий, при цьому, за даними Державної прикордонної служби, у 2008 - 2017 роках за межі України виїхали і не повернулися 3,7 мільйона українців, значна частина з яких не планує повертатися.

    За оцінками НБУ, приватні грошові перекази з-за кордону - важливе джерело надходження валюти в Україну, які забезпечують стійкість внутрішнього валютного ринку, підтримують споживання і заощадження.

    «Однак у довгостроковому періоді масова трудова міграція створює високі ризики. Вона призводить до зниження потенційного ВВП і надмірного тиску на державні фінанси, оскільки трудові мігранти рідко платять податки і соціальні внески», - наголошується в звіті.

    Джерело: Deutsche Welle

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