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    В Одесі протестували проти підвищення тарифів

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    &laquo;Припиніть геноцид&raquo;, &laquo;Закон один для всіх&raquo;&nbsp;&ndash; такі гасла лунали з вуст мітингарів - В Одесі протестували проти підвищення тарифів
    «Припиніть геноцид», «Закон один для всіх» – такі гасла лунали з вуст мітингарів
    Фото: Ігор Бєлов

    Мітинг відбувався мирно, біля натовпу чергувала поліція

    Понад тридцять одеситів зібрались 11 січня під мерією, щоб висловити своє незадоволення зростанням тарифів на послуги житлово-комунальної сфери, пише Depo.Одеса.

    «Припиніть геноцид», «Закон один для всіх» – такі гасла лунали з вуст мітингарів та були зображені на плакатах.

    Мітинг відбувався мирно, біля натовпу чергувала поліція. Зазначимо, протест проходив під час апаратного засідання мерії.

    Нагадаємо, відразу у кількох областях України тривають мітинги проти підвищення комунальних тарифів. Зокрема 11 січня вийшли на протести жителі Івано-Франківська. А в Полтаві місцеві жителі готові до радикальних дій через підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива. На Буковині перекрили дороги. А в місті Хуст масштабний затор зняли з повітря.

    Читайте також: Українці повстали проти нових тарифів. Яка головна помилка споживачів?
    Теги: газ тарифи Одеса протест
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