В Одесі протестували проти підвищення тарифів

«Припиніть геноцид», «Закон один для всіх» – такі гасла лунали з вуст мітингарів

Мітинг відбувався мирно, біля натовпу чергувала поліція

Понад тридцять одеситів зібрались 11 січня під мерією, щоб висловити своє незадоволення зростанням тарифів на послуги житлово-комунальної сфери, пише Depo.Одеса.

«Припиніть геноцид», «Закон один для всіх» – такі гасла лунали з вуст мітингарів та були зображені на плакатах.

Мітинг відбувався мирно, біля натовпу чергувала поліція. Зазначимо, протест проходив під час апаратного засідання мерії.

Нагадаємо, відразу у кількох областях України тривають мітинги проти підвищення комунальних тарифів. Зокрема 11 січня вийшли на протести жителі Івано-Франківська. А в Полтаві місцеві жителі готові до радикальних дій через підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива. На Буковині перекрили дороги. А в місті Хуст масштабний затор зняли з повітря.